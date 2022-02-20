Фронтвумен известной группы The Hardkiss Юлия Санина находится на отдыхе с мужем и сыном. Она опубликовала новый снимок из отпуска.
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Образ Юлии Саниной
Исполнительница позировала среди листьев в стильном аутфите. Она предстала перед камерой в черном кроп-топе и костюме сатинового изумрудного цвета. Комплект от украинского бренда почти за 3 тысячи гривен состоял из блузки оверсайз и широких брюк.
Юлия Санина дополнила образ многочисленными аксессуарами: несколькими золотыми цепочками с подвесками, серьгами-подвесками в виде сердец и солнцезащитными очками.
Певица собрала волосы в конский хвост, а на лице сделала макияж. Она подчеркнула глаза вишневыми тенями и стрелками, а губы накрасила помадой.
Юлия Санина / Фото с инстаграма звезды
Юлия Санина / Фото с инстаграма звезды
Новые фото Юлии Саниной из отпуска собрали уже более 10 тысяч лайков и множество комментариев:
- "Фото нереальные из отпуска";
- "Какие кубики";
- "Вау, фигура огонь";
- "High fashion на островах";
- "Какая же вы красивая";
- "Какие фотки";
- "Вы очень красивая";
- "Это пожар".