Юлія з "Холостяка-11" зізналася, чому не було поцілунку на побаченні

Учасниця 11 сезону шоу "Холостяк" Юлія Карнаух побувала на індивідуальному романтичному побаченні з Михайлом у Львові. Вона зізналася, що поцілунку не було, бо набагато важливіше було дізнатися, який Заливако, його погляди на життя.

5 тиждень популярного реаліті-шоу відбувся у стародавньому Львові. Головний герой Михайло Заливако організував для дівчат цікаві та неординарні зустрічі. Зокрема, разом із Юлею він відправився кататися на багі в лісі, а згодом запросив дівчину у затишний ресторан на вечерю.

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Це індивідуальне побачення допомогло їм більше дізнатися один про одного та зблизитися. Юлія та Михайло весело разом провели час, а також відверто поговорили. А ось поцілунок так і не відбувся, що спричинило активні обговорення в мережі.

Юлія Карнаух про поцілунок на першому побаченні

Дівчина зазначила, що це було лише перше побачення. Вона практично не знає Михайла. Не знає, яка він людина, які цінності та погляди на життя. Тому для неї дуже важливо дізнатися та зрозуміти саме це.

Ми з Михайлом обговорили дуже багато важливих і серйозних тем. Зізнаюся, в мене ніколи так ще не було і я сама не очікувала, що все пройде саме так. Розмова була настільки глибокою, що зачепила кожну клітинку мене. Я постійно була здивована і водночас мене тішило те, про що загалом мене питає та чим цікавиться чоловік. І те, що не було поцілунку, тоді було зовсім не важливим,

– поділилася Юлія.

Учасниця "Холостяка" раніше ставила на перше місце зовнішність чоловіка та почуття хімії, а на все інше закривала очі. Тепер вона знає, які стосунки хоче для себе, і дивиться на все набагато глибше.

Поцілунок легко можна отримати, а ось наявність справді глибокого спілкування – ні. І наше побачення було найкращим для мене,

– наголосила Карнаух.

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