Йорданська модниця: найстильніші виходи королеви Ранії у 2021 році

Королева Ранія є прикладом жіночності та елегантності для мільйонів прихильниць. Кожен вихід йорданської модниці є стильним і неповторним. Якими образами вона приголомшувала у 2021 році – дивіться далі.

Її Величність знає межу між стилем і несмаком. Ранія завжди обирає вбрання відповідно до події, тому й виглядає бездоганно. Ми пригадали, якими були її найяскравіші виходи цього року.

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Найстильніші образи королеви Ранії у 2021 році

На Дні Незалежності Йорданії королева була у вишитій сукні. Варто зазначити, що вона обожнює одяг з елементами вишивки. Того дня вона обрала довгу сукню чорного кольору, розшиту квітами, з короткими рукавами кольору хакі та лаконічним декольте. Також аутфіт доповнили: взуття на підборах, клатч, захисна маска, акуратна зачіска та ідеальний макіяж.



Королева Ранія у чорній вишитій сукні / Фото з інстаграму Її Величності

Для зустрічі з першою леді США – Джилл Байден Її Величність одягнулася в сукню вишневого кольору, яка вдало підкреслила її фігуру. Аутфіт поєднала з коричневими туфлями-човниками на високих підборах, брошкою і чорним поясом. Волосся, як зазвичай, вклала у локони, а на обличчя нанесла макіяж, виділивши темними тінями очі.



Королева Ранія в сукні вишневого кольору / Фото з інстаграму Її Величності

У молочній блузці та малиновій спідниці Ранія побувала на обіді в окрузі Колумбія, який організувала Грейс Нельсон – дружина адміністратора NASA. Королева вклала волосся у красиві легкі локони та акуратно зібрала його ззаду. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і малиновим блиском на губах. Look гармонійно поєднався з маленькою білою сумкою, сережками, каблучками та годинником.



Королева Ранія в молочній блузці та малиновій спідниці / Фото з інстаграму Її Величності

Перед початком нового навчального року йорданські монархи зустрілися з найкращими учнями Таджіхі. Модниця Ранія одягнула сукню білого кольору довжини нижче колін з мінімалістичним вишневим принтом. Також на ній були замшеві бордові туфлі, захисна маска в тон.



Королева Ранія в білій сукні з вишневим принтом / Фото з інстаграму Її Величності

В елегантному жовтому костюмі Ранія приїжджала в Катар. Взувала туфлі на підборах, волосся вкладала в розкішні локони, а на обличчі робила фірмовий макіяж.



Королева Ранія в жовтому костюмі / Фото з інстаграму Її Величності

На зустрічі з йорданською принцесою Таґрід Ранія була у розкішній білій сукні та туфлях-човниках з оригінальним принтом. Аутфіт, як завжди, довершили зачіска, макіяж та аксесуари: сумочка, сонцезахисні окуляри, сережки.



Королева Ранія у білій сукні / Фото з інстаграму Її Величності

На робочу зустріч йорданська королева приїжджала в білій сорочці та блакитних штанах. Такий look є дуже ніжним і стильним. Як зазвичай, багато часу Ранія приділила укладці та макіяжу. Не забула й про сумочку та захисну маску, яка є незмінним аксесуаром у час пандемії коронавірусу.



Королева Ранія в білій сорочці та блакитних штанах / Фото з інстаграму Її Величності