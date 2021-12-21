Їли сніг і ліпили сніговика: як Остапчук провів вечір з дітьми

Після розлучення діти Володимира Остапчука залишилися з мамою. Він бачиться з ними лише у школі та садку. Так, шоумен приїхав до сина й доньки у сніжний вечір і влаштував веселі зимові розваги.

У понеділок, 20 грудня, Київ рясно засипало снігом. Тому Володимир Остапчук поспішив до дітей, аби розділити з ними емоції від приходу справжньої зими.

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Як Володимир Остапчук провів час з дітьми

Спочатку зірковий татусь навідав доньку Емілію, яка навчається в другому класі. Разом з однокласницями дівчинки Остапчук ліпив сніговика. До слова, біля нього згуртувалось дуже багато дітей.

Далі шоумен поїхав до сина. У профілі з понад півмільйонною аудиторією він опублікував відео на якому запитав у хлопчика: "Еван ти їв сніг сьогодні, смачний?". Той відповів ствердно й зі сміхом злизав сніжинки з куртки.

Коротко про справжню зиму,

– лаконічно підписав Володимир Остапчук.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук рідко бачиться з дітьми, адже раніше колишня дружина Олена Войченко всіляко обмежувала їхнє спілкування: