Їх підтримують моя мама і вітчим, – лідер "Антитіл" розповів, як його сім'я живе в США

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя з друзями зараз перебуває на фронті. Його дружина Alyosha з трьома дітьми на час війни виїхала в США. Там про них піклуються рідні Тополі.

Лідер "Антитіл" з першого дня війни служить в теробороні. Спочатку артист перебував на Київщині, зараз виконує бойові завдання на Харківщині. Дружину та дітей музикант не бачив вже понад 4 місяці.

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Тарас Тополя про життя родини в США

У Сполучених Штатах Америки проживає більша частина родини Тараса Тополі: мама, вітчим, тітка, дядько, зведені сестри та брати, двоюрідні сестри. Музикант зізнався, що його рідні перебувають у хорошому фінансовому становищі, тому мають можливість допомагати його сім'ї, за що Тарас дуже вдячний. Дружина Тополі – Олена та його діти можуть відпочити, поніжитися в басейні.

Їх підтримують моя мама та вітчим. Всі потреби вони закривають, за що велика подяка. Крім того, діти пішли до школи, до музичної школи. Директор цієї приватної музичної школи дав повний карт-бланш для них, безплатно. Громада пішла на зустріч,

– поділився Тарас.

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) часто бере участь у благодійних концертах на підтримку України, які відбуваються в різних містах Сполучених Штатів Америки. Тарас не цікавиться, скільки грошей дружина витрачає на концертні вбрання та інші потреби.