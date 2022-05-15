Європа з нами: як фіналісти Євробачення закликали до миру в Україні

Ось і завершується конкурс Євробачення-2022, де виступили найкращі 25 учасників з усієї Європи. Серед них була й Україна, а саме – гурт Kalush Orchestra. Хлопцям з України висловили підтримку такі країни, як Ісландія, Німеччина, Румунія, Литва та інші.

Румунія

Учасник від Румунії – співак WRS одним з перших лаконічно підтримав Україну, промовивши наприкінці своєї веселої пісні Llámame – "Продовжуйте боротися за свою любов і свободу!"

Важливо Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

WRS – Llámame у фіналі Євробачення-2022: дивитись відео онлайн

Ісландія

Тріо сестер з Ісландії Systur підтримували Україну й на церемонії відкриття Євробачення-2022, на бірюзовій доріжці, і на пресконференції, і в першому півфіналі – одна з виконавиць вийшла на сцену з зображення українського прапора на руці. Не стали Сігга, Бета й Елін зраджувати традиції й у фіналі.

Після чуттєвої пісні Með Hækkandi Sól артистки підняли руки, утворивши пальцями "серця" і вигукнули: "Миру для України! Ми любимо вас".

Systur – Með Hækkandi Sól у фіналі Євробачення-2022: дивитись відео онлайн

Усі деталі тут Миру для України: Ісландія промовисто підтримала українців після виступу на Євробаченні

Німеччина

Конкурсант з Німеччини Малік Гарріс хоч і опинився в кінці турнірної таблиці фіналу Євробачення-2022, набравши усього 6 балів, але підтримав Україну. На головну сцену в Турині він вийшов з гітарою, а на ній – синьо-жовтий прапор з написом peace – "мир". Так, його трек Rockstars став для нас дуже особливим.

Малік Гарріс підтримав Україну у фіналі Євробачення-2022 /Скриншот з відео

Малік Гарріс – Rockstars у фіналі Євробачення-2022: дивитись відео онлайн

Франція

що напередодні фіналу Малік Гарріс заспівав Stefania разом з Kalush Orchestra . Ця колаборація розчулює до сліз, адже німець слідом за реперами співав українською.

Делегація від Франції взагалі вдяглася в кольори українського прапора. У групі підтримки гурту Alvan & Ahez була дівчина у синій сорочці та хлопець – у яскраво-жовтій. Таку підтримку французи продемонстрували після того, як заспівали з Kalush Orchestra в дуеті.

Alvan & Ahez підтримали Україну у фіналі Євробачення-2022 /Скриншот з відео

Литва

Фантастична Моніка Лю, яка підкорила Європу ліричним синглом Sentimentai, підняла наш синьо-жовтий прапор у грін-румі Євробачення-2022. Раніше вона бажала Kalush Orchestra перемоги!

Моніка Лю підтримала Україну у фіналі Євробачення-2022 /Скриншот з відео