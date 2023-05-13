За перемогу на Євробаченні-2023 борються одразу 26 учасників з різних країн світу. Лорін на пісенному конкурсі вдруге, і через 11 років їй знову пророкують перше місце, передає 24 Канал. Чому ж представниця Швеції та її пісня особлива, дивіться та дізнавайтеся далі.

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Як Лорін виступила у фіналі Євробачення-2023

У Лорін неймовірна постановка на Євробаченні-2023, яка майже не змінилася з національного відбору у Швеції Melodifestivalen. Оскільки композиція Tattoo про кохання, від якого не можна позбутися як від татуювання, то за сюжетом артистку ніби затискає між двома світловими екранами. Сцену в цей час заповнював дим.

Судячи з прогнозів букмекерів, Лорін може стати другою учасницею в історії Євробачення, яка принесе своїй країні дві перемоги. Першим і поки що єдиний, кому це вдалося – ірландець Джонні Логан.

Євробачення-2023 фінал – Швеція – Лорін – Tattoo: дивіться відео онлайн

Що відомо про Лорін зі Швеції