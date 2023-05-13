За перемогу на Євробаченні-2023 борються одразу 26 учасників з різних країн світу. Лорін на пісенному конкурсі вдруге, і через 11 років їй знову пророкують перше місце, передає 24 Канал. Чому ж представниця Швеції та її пісня особлива, дивіться та дізнавайтеся далі.
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Як Лорін виступила у фіналі Євробачення-2023
У Лорін неймовірна постановка на Євробаченні-2023, яка майже не змінилася з національного відбору у Швеції Melodifestivalen. Оскільки композиція Tattoo про кохання, від якого не можна позбутися як від татуювання, то за сюжетом артистку ніби затискає між двома світловими екранами. Сцену в цей час заповнював дим.
Судячи з прогнозів букмекерів, Лорін може стати другою учасницею в історії Євробачення, яка принесе своїй країні дві перемоги. Першим і поки що єдиний, кому це вдалося – ірландець Джонні Логан.
Євробачення-2023 фінал – Швеція – Лорін – Tattoo: дивіться відео онлайн
Що відомо про Лорін зі Швеції
- 39-річна Лорін уже представляла Швецію на Євробаченні 2012 року, коли пісенний конкурс відбувався в Баку, і перемогла. Її конкурсна композиція Euphoria досі є однією з найпопулярніших за 67-річну історію, це міжнародний хіт.
- Над її новим треком Tattoo працювали одразу п'ять сонграйтерів. Два з них є авторами Euphoria. Як коментувала сама Лорін, пісня Tattoo "про кохання з енергією, силою і глибиною".
- Між іншим, на хвилі популярності після Євробачення-2012 Лорін випустила альбом Heal, який писала роками. У Швеції тоді він посів перше місце. Проте після приголомшливого успіху Лорін на кілька років замовкла, щоб 2017-го знову піти на нацвідбір Melodifestivalen і посісти друге місце.