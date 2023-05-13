За победу на Евровидение-2023 борются сразу 26 участников из разных стран мира. Лорин на песенном конкурсе второй раз, и через 11 лет ей снова пророчат первое место, передает 24 Канал. Почему же представительница Швеции и ее песня особенная, смотрите и узнавайте дальше.

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Как Лорин выступила в финале Евровидения-2023

У Лорин невероятная постановка на Евровидении-2023, почти не изменившаяся из национального отбора в Швеции Melodifestivalen. Поскольку композиция Tattoo о любви, от которой нельзя избавиться как от татуировки, то по сюжету артистку якобы зажимает между двумя световыми экранами. Сцену в это время заполнял дым.

Судя по прогнозам букмекеров Лорин может стать второй участницей в истории Евровидения, которая принесет своей стране две победы. Первый и пока единственный, кому это удалось – ирландец Джонни Логан.

Евровидение-2023 финал – Швеция – Лорин – Tattoo: смотрите видео онлайн

Что известно о Лорине из Швеции