За победу на Евровидение-2023 борются сразу 26 участников из разных стран мира. Лорин на песенном конкурсе второй раз, и через 11 лет ей снова пророчат первое место, передает 24 Канал. Почему же представительница Швеции и ее песня особенная, смотрите и узнавайте дальше.
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Как Лорин выступила в финале Евровидения-2023
У Лорин невероятная постановка на Евровидении-2023, почти не изменившаяся из национального отбора в Швеции Melodifestivalen. Поскольку композиция Tattoo о любви, от которой нельзя избавиться как от татуировки, то по сюжету артистку якобы зажимает между двумя световыми экранами. Сцену в это время заполнял дым.
Судя по прогнозам букмекеров Лорин может стать второй участницей в истории Евровидения, которая принесет своей стране две победы. Первый и пока единственный, кому это удалось – ирландец Джонни Логан.
Евровидение-2023 финал – Швеция – Лорин – Tattoo: смотрите видео онлайн
Что известно о Лорине из Швеции
- 39-летняя Лорин уже представляла Швецию на Евровидении 2012 года, когда песенный конкурс проходил в Баку и победила. Ее конкурсная композиция Euphoria до сих пор является одной из самых популярных за 67-летнюю историю, это международный хит.
- Над ее новым треком Tattoo работали сразу пять сонграйтеров. Два из них авторы Euphoria. Как комментировала сама Лорин, песня Tattoo "о любви с энергией, силой и глубиной".
- Между тем, на волне популярности после Евровидения-2012 Лорин выпустила альбом Heal, который писала годами. В Швеции тогда он занял первое место. Однако после потрясающего успеха Лорин на несколько лет замолчала, чтобы в 2017-м снова пойти на нацотбор Melodifestivalen и занять второе место.