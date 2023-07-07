Євробачення-2024: стало відомо, коли та в якому місті відбудеться музичний конкурс

У 2024 році Євробачення буде проходити в Швеції, оскільки переможницею цього року стала співачка Loreen. Тепер озвучили дати та місце проведення музичного конкурсу.

Нагадаємо, що Швеція всьоме виграла на Євробаченні. Цього року перемогу здобула Loreen, вона отримала 583 балів.

До теми У TVORCHI нарешті пояснили, чому Джеффрі промовчав після виступу на Євробаченні-2023

Де та коли відбудется Євробачення-2024

Євробачення-2024 приходитиме у шведському місті Мальме. Воно вже двічі приймал конкурс. Вперше це сталося 1992 року після перемоги співачки Кароли, а вдруге – 2013, коли перемогу привезла Loreen, тепер буде втретє.

Також вже оголосили дати проведення Євробачення-2024:

перший півфінал пройде 7 травня,

другий півфінал – 9 травня

а грандіозний фінал відбудеться 11 травня.

Зазначимо, що Євробачення-2023 минуло у Ліверпулі від імені України. Переможницею конкурсу стала шведська співачка Loreen, яка виконала пісню Tattoo. Тим часом український колектив TVORCHI з композицією Heart of Steel посіли шосте місце.

Нагадаємо, що під час виступу українців Росія цинічно обстріляла рідне місто музикантів – Тернопіль. Тому у грін-румі Андрій Гуцуляк показав табличку з написом TERNOPIL, що була меседжем за всі міста України, які обстрілюють щодня.