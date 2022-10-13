У Лондоні пафосно представили лого Євробачення з прапором України: захопливе відео

Пісенний конкурс Євробачення-2023 взялася проводити Велика Британія. Після того, як містом-господарем обрали Ліверпуль, на культовій телевежі Лондона з'явився логотип шоу. Символічно, що на ньому український прапор.

Хоч Європейська мовна спілка віддала Євробачення-2023 Великій Британії, але та пообіцяла, що організує шоу від імені України. Британський суспільний мовник ВВС вже довів, що це не порожні слова. У Лондоні представили лого з синьо-жовтим прапором.

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У Лондоні показали лого Євробачення з прапором України

На культовій лондонській телевежі BT Tower з'явився напис: "Eurovision Song Contest United Kingdom. Congratulation Liverpool 2023" – "Пісенний конкурс Євробачення Велика Британія. Вітаємо Ліверпуль 2023". Так, серце, яке традиційно зображують замість літери "v", розфарбували в кольори українського прапора.

На культовій телевежі BT у Лондоні показали лого Євробачення з прапором України в рамках шоу The One Show. Таким чином привітали місто-хост Євробачення-2023 – Ліверпуль,

– йдеться в інстаграмі Суспільного.

Цікаво, що відбулося це після того, як Суспільне і ВВС підписали меморандум про співпрацю на Євробаченні-2023.

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