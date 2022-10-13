У Лондоні пафосно представили лого Євробачення з прапором України: захопливе відео
Джерело:Євробачення Україна
Пісенний конкурс Євробачення-2023 взялася проводити Велика Британія. Після того, як містом-господарем обрали Ліверпуль, на культовій телевежі Лондона з'явився логотип шоу. Символічно, що на ньому український прапор.
Хоч Європейська мовна спілка віддала Євробачення-2023 Великій Британії, але та пообіцяла, що організує шоу від імені України. Британський суспільний мовник ВВС вже довів, що це не порожні слова. У Лондоні представили лого з синьо-жовтим прапором.
До теми Євробачення-2023 пройде у Ліверпулі: дати проведення конкурсу
У Лондоні показали лого Євробачення з прапором України
На культовій лондонській телевежі BT Tower з'явився напис: "Eurovision Song Contest United Kingdom. Congratulation Liverpool 2023" – "Пісенний конкурс Євробачення Велика Британія. Вітаємо Ліверпуль 2023". Так, серце, яке традиційно зображують замість літери "v", розфарбували в кольори українського прапора.
На культовій телевежі BT у Лондоні показали лого Євробачення з прапором України в рамках шоу The One Show. Таким чином привітали місто-хост Євробачення-2023 – Ліверпуль,
– йдеться в інстаграмі Суспільного.
Цікаво, що відбулося це після того, як Суспільне і ВВС підписали меморандум про співпрацю на Євробаченні-2023.
Що відомо про Євробачення-2023
- Гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 і мав би привезти наступний конкурс в Україну. Однак організатори вирішили, що ми не зможемо гарантувати безпеку персоналу та фанам, тож передали можливість проведення Великій Британії, представник якої посів друге місце.
- Україна довго протестувала проти такого рішення – Ткаченко наполягав на подальших перемовинах, а директор Kalush Orchestra коментував: "Ми вигравали не заради кубка, а заради миру для проведення. Краще, аби 40 країн-учасниць допомогли встановити мир в Україні, а не шукали легких шляхів перенести конкурс".
- Цікаво, що навіть колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон хотів, щоб Євробачення-2023 пройшло в Україні. Він вважав, що для цього підійде Київ або будь-яке інше місто.
- Однак 25 липня врешті-решт вирішили, що Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії. Своєю чергою ВВС пообіцяла, що "Україна буде відзначена і представлена протягом усієї події". Навіть Сем Райдер заявив: "Це українська вечірка, ми просто запрошуємо влаштувати вечірку в нас вдома".
- За право приймати Євробачення-2023 змагалися сім міст – Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шеффілд. Однак переміг Ліверпуль з ареною M&S Bank, яка може вмістити 11 тисяч глядачів.
- Так, перший півфінал конкурсу відбудеться 9 травня 2023 року, другий півфінал – 11 травня, а великий фінал – 13 травня.