Ведуча Євробачення-2023 Юлія Саніна з'явилась на передовиці видання The Times

Лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна з'явилась на передовій статті британського видання The Times. Українська співачка стала ведучою Євробачення-2023.

У п'ятницю, 31 березня вийшов новий випуск авторитетної британської газети The Times. На першій сторінці з'явилась Юлія Саніна, лідерка гурту The Hardkiss.

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Юлія Саніна на передовиці The Times

Британські журналісти взяли інтерв'ю в Юлії Саніної близько за місяць перед Євробаченням-2023. Тоді колектив The Hardkiss виступив на першому концерті у Лондоні.

На передовиці видання з'явилося фото Юлії Саніної та гучний заголовок: "Зустрічайте українську ведучу Євробачення".

У розмові рок-артистка розповіла про те, як створює музику під час війни. Про можливість вести музичний конкурс співачка висловилась так: "Це для мене велика відповідальність".



Юлія Саніна на передовиці видання / Фото з інстаграму Суспільного

Юлія Саніна – ведуча Євробачення