Ведуча Євробачення-2023 Юлія Саніна з'явилась на передовиці видання The Times
Джерело:The Times
Лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна з'явилась на передовій статті британського видання The Times. Українська співачка стала ведучою Євробачення-2023.
У п'ятницю, 31 березня вийшов новий випуск авторитетної британської газети The Times. На першій сторінці з'явилась Юлія Саніна, лідерка гурту The Hardkiss.
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Юлія Саніна на передовиці The Times
Британські журналісти взяли інтерв'ю в Юлії Саніної близько за місяць перед Євробаченням-2023. Тоді колектив The Hardkiss виступив на першому концерті у Лондоні.
На передовиці видання з'явилося фото Юлії Саніної та гучний заголовок: "Зустрічайте українську ведучу Євробачення".
У розмові рок-артистка розповіла про те, як створює музику під час війни. Про можливість вести музичний конкурс співачка висловилась так: "Це для мене велика відповідальність".
Юлія Саніна на передовиці видання / Фото з інстаграму Суспільного
Юлія Саніна – ведуча Євробачення
- Фронтвумен The Hardkiss – одна з трьох головних ведучих музичного конкурсу. Вона зізналась, що перед офіційним рішенням проходили місяці кастингів, деталі яких трималися у таємниці. Зірка також не може розсекречувати, хто ще пробувався на її роль.
- Юлія Саніна розповіла, що й зараз продовжує активно готуватися до конкурсу. Зокрема, щодня займається англійською – то сама, то з вчителями.