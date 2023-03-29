У середу, 29 березня, у додатку Дія запустили нове голосування, що стосується Євробачення-2023. Вперше в історії українці оберуть кандидатів на суддів Національного журі.

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Голосування за Нацжурі в Дії

Голосування триватиме тиждень – з 29 березня до 5 квітня. Після завершення оголосять результати. За рейтингом, п'ять артистів, що отримають найбільше голосів – отримають пропозицію стати суддею Національного журі. Головою Національного журі буде найперший у рейтингу артист.

Члени національного журі у фіналі конкурсу розподіляють бали між учасниками-представниками країн. Минулого року через оцінки для співака з Польщі розгорівся скандал, – саме тому цього року організатори конкурсу дають можливість українцям обрати професійних суддів.

Українці зможуть проголосувати за одного з таких зірок:

ROXOLANA – співачка, авторка пісень, фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2023.

Олена Гребенюк – оперна співачка, володарка багатьох нагород на конкурсах.

Михайло Клименко — засновник гурту ADAM, вокаліст і композитор.

Амадор Лопес – українсько-венесуельський співак, хореограф та шоумен.

Тоня Матвієнко – співачка, Заслужена артистка України.

Олександр "Фоззі" Сидоренко – учасник гурту ТНМК, артист, автор пісень та книжок.

Олег Собчук – фронтмен і засновник гурту СКАЙ, лауреат премії "YUNA".

Світлана Тарабарова – співачка та авторка пісень, володарка премій "Золота Жар-птиця" та "Пісня року".

Євген Хмара – піаніст та композитор.

Олена Шоптенко — хореографиня, переможниця "Танців з зірками".



Кандидати на членство у Нацжурі / Фото Суспільного

Як проголосувати

Кожен українець, авторизований у Дії й віком більш як 14 років може скористатись правом проголосувати за членів Нацжурі. Для цього потрібно:

Зайти у додаток.

Натиснути "Послуги".

Зі списку обрати "Опитування".

Обрати одного кандидата зі списку. Ваш голос буде зараховано.

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