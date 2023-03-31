В пятницу, 31 марта, вышел новый выпуск авторитетной британской газеты The Times. На первой странице появилась Юлия Санина, лидер группы The Hardkiss.
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Юлия Санина на передовице The Times
Британские журналисты взяли интервью у Юлии Саниной около месяца перед Евровидением-2023. Тогда коллектив The Hardkiss выступил на первом концерте в Лондоне.
На передовице издания появились фото Юлии Саниной и громкий заголовок: "Встречайте украинскую ведущую Евровидения".
В разговоре рок-артистка рассказала, как создает музыку во время войны. О возможности вести музыкальный конкурс певица высказалась так: "Это для меня большая ответственность".
Юлия Санина на передовице издания / Фото из инстаграма Суспильного
Юлия Санина – ведущая Евровидения
- Фронтвумен The Hardkiss – один из трех главных ведущих музыкального конкурса. Она призналась, что перед официальным решением проходили месяцы кастингов, детали которых держались в секрете. Звезда тоже не может рассекречивать, кто еще пробовался на ее роль.
- Юлия Санина рассказала, что и сейчас продолжает активно готовиться к конкурсу. В частности, каждый день занимается английским – то сама, то с учителями.