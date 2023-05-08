Відкриття Євробачення-2023: чим вразили TVORCHI та інші учасники на доріжці – фото та відео
Джерело:Eurovision
У Ліверпулі відбулася урочиста церемонія відкриття музичного конкурсу Євробачення-2023. Учасники з 37 країн традиційно пройшлися "бірюзовою доріжкою" та намагалися здивувати публіку.
Конкурсанти виходили на доріжку в тому порядку, в якому виступатимуть у першому та другому півфіналах. Учасники Євробачення-2023 одягнули епатажні костюми та вражали ефектними виходами.
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Виконавців вітали шанувальники та папараці, а ведучі поспілкувалися з конкурсантами, щоб більше дізнатися перед початком конкурсу.
Чим вражали TVORCHI на відкритті Євробачення-2023
Представники України – дует TVORCHI – у символічних костюмах увійшли до ліверпульської концертної зали Сент-Джордж-Холл. На жакетах Андрія Гуцуляка та Джеффрі Кенні розмістилися імена та вага передчасно народжених дітей за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
TVORCHI під час виходу на бірюзову доріжку / Фото Суспільне
Таким чином українські артисти хотіли привернути увагу громадськості до важливого проєкту під назвою "Небайдужі люди рятують серця дітей". Його мета – зібрати 10 мільйонів гривень на придбання 10 інкубаторів для порятунку передчасно народжених дітей.
На відкритті конкурсу представники України зазначили, що хочуть гідно представити свою країну, і перемога для них не є пріоритетом.
Виходи інших учасників на доріжку
Публіка очікувала і Loreen із Швеції – фаворитка букмекерів, яка вже підкоряла Євробачення у 2012 році та хоче зробити це знову.
Всі інші учасники крокували "бірюзовою доріжкою" і блищали перед камерами фотографів. Артисти намагалися привернути увагу будь-яким чином, щоб отримати симпатію глядачів, які голосуватимуть.
Щоб подивитися більше фото з "бірюзової доріжки", скрольте вправо:
Дивіться відео виходів учасників Євробачення-2023:
Нагадаємо, TVORCHI виступлять одразу у фіналі Євробачення, оскільки наша країна перемогла минулого року. Дует вийде на сцену та боротиметься за перемогу 13 травня.
Євробачення-2023: головне
- Конкурс відбудеться у Ліверпулі, на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів. Сцену вже відкрив король Чарльз III та королева-консорт Камілла.
- Перший півфінал проведуть 9 травня, другий – 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня. Цього року у музичному конкурсі візьме участь 37 країн – декотрі представники відмовилися від участі у зв'язку з фінансовими проблемами.
- Станом на 1 травня лідером для букмекерів залишається представниця Швеції Loreen, яка вже перемагала на Євробаченні у 2012 році. Водночас преставники України – TVORCHI – наразі на 4 місці.
- Конкурс проходитиме від імені України, тож на сцені Євробачення та поза нею можна буде побачити багатьох українських знаменитостей. Наприклад, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна – одна з чотирьох головних ведучих.
- До слова, в Ліверпулі вже почалися репетиції Євробачення-2023, яке стартує 9 травня. Режисер та креативний директор від України Герман Нєнов першим з команди прибув у Велику Британію та долучився до підготовчих заходах. Він показав, як все вдібувається.