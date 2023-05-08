Відкриття Євробачення-2023: чим вразили TVORCHI та інші учасники на доріжці – фото та відео

У Ліверпулі відбулася урочиста церемонія відкриття музичного конкурсу Євробачення-2023. Учасники з 37 країн традиційно пройшлися "бірюзовою доріжкою" та намагалися здивувати публіку.

Конкурсанти виходили на доріжку в тому порядку, в якому виступатимуть у першому та другому півфіналах. Учасники Євробачення-2023 одягнули епатажні костюми та вражали ефектними виходами.

До теми За ким перемога на Євробаченні-2023: букмекери оприлюднили нові прогнози

Виконавців вітали шанувальники та папараці, а ведучі поспілкувалися з конкурсантами, щоб більше дізнатися перед початком конкурсу.

Чим вражали TVORCHI на відкритті Євробачення-2023

Представники України – дует TVORCHI – у символічних костюмах увійшли до ліверпульської концертної зали Сент-Джордж-Холл. На жакетах Андрія Гуцуляка та Джеффрі Кенні розмістилися імена та вага передчасно народжених дітей за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



TVORCHI під час виходу на бірюзову доріжку / Фото Суспільне

Таким чином українські артисти хотіли привернути увагу громадськості до важливого проєкту під назвою "Небайдужі люди рятують серця дітей". Його мета – зібрати 10 мільйонів гривень на придбання 10 інкубаторів для порятунку передчасно народжених дітей.

На відкритті конкурсу представники України зазначили, що хочуть гідно представити свою країну, і перемога для них не є пріоритетом.

Виходи інших учасників на доріжку

Публіка очікувала і Loreen із Швеції – фаворитка букмекерів, яка вже підкоряла Євробачення у 2012 році та хоче зробити це знову.

Всі інші учасники крокували "бірюзовою доріжкою" і блищали перед камерами фотографів. Артисти намагалися привернути увагу будь-яким чином, щоб отримати симпатію глядачів, які голосуватимуть.

Щоб подивитися більше фото з "бірюзової доріжки", скрольте вправо:

Дивіться відео виходів учасників Євробачення-2023:

Нагадаємо, TVORCHI виступлять одразу у фіналі Євробачення, оскільки наша країна перемогла минулого року. Дует вийде на сцену та боротиметься за перемогу 13 травня.