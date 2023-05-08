Конкурсанты выходили на дорожку в том порядке, в котором выступят в первом и втором полуфиналах. Участники Евровидение-2023 одели эпатажные костюмы и поражали эффектными выходами.

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Исполнителей приветствовали поклонники и папарацци, а ведущие пообщались с конкурсантами, чтобы узнать больше перед началом конкурса.

Чем поражали TVORCHI на открытии Евровидения-2023

Представители Украины – дуэт TVORCHI – в символических костюмах вошли в ливерпульский концертный зал Сент-Джордж-Холл. На жакетах Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни разместились имена и вес преждевременно родившихся детей за время полномасштабного вторжения России в Украину.



TVORCHI при выходе на бирюзовую дорожку / Фото Общественное

Таким образом, украинские артисты хотели привлечь внимание общественности к важному проекту под названием "Неравнодушные люди спасают сердца детей". Его цель – собрать 10 миллионов гривен на приобретение 10 инкубаторов для спасения преждевременно родившихся детей.

На открытии конкурса представители Украины отметили, что хотят достойно представить свою страну, и победа для них не является приоритетом.

Выходы других участников на дорожку

Публика ждала и Loreen из Швеции – фаворитка букмекеров, которая уже покоряла Евровидение в 2012 году и хочет сделать это снова.

Все остальные участники шагали по "бирюзовой дорожке" и блестели перед камерами фотографов. Артисты пытались привлечь внимание каким-либо образом, чтобы получить симпатию голосующих зрителей.

Чтобы посмотреть больше фото из "бирюзовой дорожки", скрольте вправо:

Смотрите видео выходов участников Евровидения-2023:

Напомним, TVORCHI выступят сразу в финале Евровидения, поскольку наша страна победила в прошлом году. Дуэт выйдет на сцену и будет бороться за победу 13 мая.