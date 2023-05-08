Конкурсанты выходили на дорожку в том порядке, в котором выступят в первом и втором полуфиналах. Участники Евровидение-2023 одели эпатажные костюмы и поражали эффектными выходами.
К теме За кем победа на Евровидении-2023: букмекеры обнародовали новые прогнозы
Исполнителей приветствовали поклонники и папарацци, а ведущие пообщались с конкурсантами, чтобы узнать больше перед началом конкурса.
Чем поражали TVORCHI на открытии Евровидения-2023
Представители Украины – дуэт TVORCHI – в символических костюмах вошли в ливерпульский концертный зал Сент-Джордж-Холл. На жакетах Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни разместились имена и вес преждевременно родившихся детей за время полномасштабного вторжения России в Украину.
TVORCHI при выходе на бирюзовую дорожку / Фото Общественное
Таким образом, украинские артисты хотели привлечь внимание общественности к важному проекту под названием "Неравнодушные люди спасают сердца детей". Его цель – собрать 10 миллионов гривен на приобретение 10 инкубаторов для спасения преждевременно родившихся детей.
На открытии конкурса представители Украины отметили, что хотят достойно представить свою страну, и победа для них не является приоритетом.
Выходы других участников на дорожку
Публика ждала и Loreen из Швеции – фаворитка букмекеров, которая уже покоряла Евровидение в 2012 году и хочет сделать это снова.
Все остальные участники шагали по "бирюзовой дорожке" и блестели перед камерами фотографов. Артисты пытались привлечь внимание каким-либо образом, чтобы получить симпатию голосующих зрителей.
Чтобы посмотреть больше фото из "бирюзовой дорожки", скрольте вправо:
Смотрите видео выходов участников Евровидения-2023:
Напомним, TVORCHI выступят сразу в финале Евровидения, поскольку наша страна победила в прошлом году. Дуэт выйдет на сцену и будет бороться за победу 13 мая.
Евровидение-2023: главное
- Конкурс состоится в Ливерпуле, на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Сцену уже открыл король Чарльз III и королева-консорт Камилла.
- Первый полуфинал проведут 9 мая, второй – 11 мая, а финал состоится 13 мая. В этом году в музыкальном конкурсе примут участие 37 стран – некоторые представители отказались от участия в связи с финансовыми проблемами.
- По состоянию на 1 мая лидером для букмекеров остается представительница Швеции Loreen, уже побеждавшая на Евровидении в 2012 году. В то же время, представители Украины – TVORCHI – сейчас на 4 месте.
- Конкурс будет проходить от имени Украины, поэтому на сцене Евровидения и вне ее можно будет увидеть многих украинских знаменитостей. Например, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина – одна из четырех главных ведущих.
- К слову, в Ливерпуле уже начались репетиции Евровидения-2023, которое стартует 9 мая. Режиссер и креативный директор от Украины Герман Ненов первым из команды прибыл в Великобританию и принял участие в подготовительных мероприятиях. Он показал, как все происходит.