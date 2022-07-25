Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії, але від імені України

Європейська мовна спілка, Суспільне та ВВС нарешті домовилися провести Євробачення-2023 у Великій Британії. Однак від імені України. Тож наш учасник автоматично потрапить у фінал разом з країнами-засновницями пісенного конкурсу.

У червні EBU відмовила Україні у проведенні Євробачення-2023, тож цей шанс автоматично перейшов до Великої Британії, яка посіла друге місце. Однак ані уряд, ані прем'єр-міністр Борис Джонсон, ані британський суспільний мовник ВВС погоджуватися не поспішали й просили дати нам шанс. У понеділок, 25 липня, усі нарешті дійшли згоди.

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Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії

Виконавчий директор Євробачення Мартін Естердаль подякував ВВС, що та погодилася провести Євробачення-2023 у Великій Британії та зауважив, що ВВС вже вчетверте бере на себе зобов'язання приймати конкурс замість інших країн-переможниць.

"Цьогорічні переможці – Україна – будуть відзначені та представлені протягом усієї події, – пообіцяв Мартін Естердаль.

Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам ВВС за солідарність. Я впевнений, що разом ми зможемо додати українського духу цій події та вкотре об'єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей — миру, підтримки, цінування розмаїття і таланту,

– відреагував голова правління Суспільного Микола Чернотицький.

Яка роль України на Євробаченні-2023

Україна, як країна-переможниця 2022 року, автоматично потрапить до фіналу Євробачення-2023 разом з п'ятьма іншими країнами-засновницями – Великою Британією, Німеччиною, Францією, Іспанією та Італією.

разом з п'ятьма іншими країнами-засновницями – Великою Британією, Німеччиною, Францією, Іспанією та Італією. Представники Суспільного співпрацюватимуть з ВВС, щоб впровадити українські елементи в майбутнє шоу, і спільно розроблятимуть логотип 2023 року, який відображатиме унікальність конкурсу.

Реакція Бориса Джонсона на Євробачення-2023 у Великій Британії

Місто-господаря та дати проведення Євробачення-2023 оберуть згодом, у найближчі місяці. Конкурс серед локації Великої Британії розпочнуть уже цього тижня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зізнався, що минулого тижня мав розмову з Зеленським з приводу проведення Євробачення-2023. Вони дійшли згоди, що на наступному пісенному конкурсі все має бути про Україну й задля України.

Минулого тижня президент Зеленський і я погодилися, що де б не проходило Євробачення-2023, воно має звеличувати країну та народ України. Оскільки ми зараз є господарями, Велика Британія безпосередньо виконає цю обіцянку – і влаштує фантастичний конкурс від імені наших українських друзів,

– написав Борис Джонсон у своєму твіттері.