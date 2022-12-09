TVORCHI випустили стильний кліп на трек, з яким йдуть на Нацвідбір Євробачення-2023

Ще тиждень тому Україна почула треки фіналістів Нацвідбору Євробачення-2023. 9 грудня TVORCHI випустили кліп на конкурсну пісню Heart of Steel. Це стильне ритмічне відео в червоно-чорних кольорах.

Трек Heart of Steel, з яким гурт TVORCHI може представити Україну на Євробаченні-2023 в Ліверпулі, про незламність і нескореність нашого народу. Цей потужний сингл про сталеве серце став покликом для хлопців повернутися на Національний відбір.

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TVORCHI випустили кліп на пісню з Нацвідбору Євробачення-2023

За задумкою TVORCHI, ламаний нестандартний п'янкий ритм Heart of Steel передає стан, коли важко, але вони усміхаються, вони непробивні. Вокал Джеффрі та синтезовані вокальні мелодії створюють ефект паралельної реальності зі всім світом, в якій зараз живе Україна.

Ми знову у грі, тому що написали пісню, якою нам є що сказати Європі та світові. Вона про кожного, хто попри всю безвихідь носить в грудях сталеве серце і йде вперед. А сьогодні це всі ми. Ми хочемо, щоб про нашу незламність почули всюди,

– коментують TVORCHI.

"Життя – це гра. І я граю для перемоги", – співає Джеффрі Кенні в Heart of Steel.

Режисером стильного кліпу TVORCHI став Руслан Махов. Він показав портал між сьогоденням і потойбіччям, що символізує силу духу та новий початок. Хлопці ж постали у відео в ефектних чорних костюмах з золотистими колосками. Їхні образи в кліпі перегукуються з головним меседжем треку – створені з волі та сталі.

TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що трек Heart of Steel увійде до однойменного мініальбому. Його реліз запланований на 23 грудня і стане приквелом п'ятого великого альбому TVORCHI, що вийде 2024 року.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня в Києві. Його проведуть у засекреченому укритті з метою безпеки. Гурт TVORCHI вийде на сцену останнім – під номером 10. Проголосувати за фаворита вперше можна буде в Дії. Це після виступу всіх учасників зможе зробити кожен українець, який досяг 14 років і встановив застосунок.