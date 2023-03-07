7 березня о 14:00 за Києвом розпочався продаж квитків на Євробачення-2023. У фанів була можливість придбати квитки на 9 шоу – 6 генеральних репетицій конкурсу, півфінали та грандіозний фінал.

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Квитки на Євробачення розлетілися менш як за 2 години

Квитки на гранд-фінал розкупили за 36 хвилин, а на інші шоу розлетілися приблизно через годину. Ціни на фінал коливались від 160 до 380 фунтів стерлінгів, а на півфінали від 90 до 190 фунтів стерлінгів.

Фанатам Євробачення було доступно 6 тисяч квитків попри те, що сцена шоу в Ліверпулі може вмістити 11 тисяч глядачів. Простір скоротили через збільшення сцени та певні вимоги щодо виступів і масштабної зйомки.

Квитки придбати було непросто: користувачі пишуть, що мали проблеми із завантаженням сторінки. Вочевидь, попит на перегляд конкурсу був вкрай високий. Деякі квитки починають з'являтися на інших сайтах, де їхня ціна значно більша.

Варто зауважити, що у Ліверпулі поряд з M&S Bank Arena розташується Eurovision Village – офіційна фан-зона, яка може вмістити 25 тисяч глядачів. Протягом тижня там можуть виступати представники країн. Екрани з трансляцією встановлюють по всьому місту.

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