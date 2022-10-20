Через дискваліфікацію Росії Євробачення-2023 стало занадто дорогим конкурсом для низки країн. Серед них і Болгарія. Вона стала останньою країною, яка відмовилася їхати в Ліверпуль у травні 2023 року.

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Болгарія відмовилася від Євробачення-2023

Представники суспільного мовника Болгарії пояснили, що від Євробачення-2023 відмовилися виключно через фінансову складову. Оскільки їхній бюджет скоротили майже на 2 мільйони левів, а витрати зросли мало не втричі, то пісенний конкурс країні не по кишені.

Така розвага, як Євробачення, на тлі фінансової кризи по всій Європі, яка відключає електрику та опалення в громадських місцях, абсолютно не виправдана,

– заявили в Болгарії.

Там також наголосили, що через зменшенням кількості учасників підвищується членський внесок для решти країн. Загальна сума, як правило, становить близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів, і розподіляється не порівну, а залежно від розміру та фінансово-економічного становища держави.

37 країн візьмуть участь у Євробаченні-2023 в Ліверпулі,

– оголосили в інстаграмі конкурсу після відмови Болгарії.