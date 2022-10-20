Из-за дисквалификации России Евровидение-2023 стало слишком дорогим конкурсом для ряда стран. В их числе и Болгария. Она стала последней страной, отказавшейся ехать в Ливерпуль в мае 2023 года.

Не пропустите Две страны отказались участвовать в Евровидении-2023: в этом замешаны деньги

Болгария отказалась от Евровидения-2023

Представители общественного вещателя Болгарии объяснили, что от Евровидения-2023 отказались исключительно из-за финансовой составляющей. Поскольку их бюджет сократили почти на 2 миллиона львов, а расходы выросли чуть ли не втрое, песенный конкурс стране не по карману.

Такое развлечение, как Евровидение, на фоне финансового кризиса по всей Европе, которая отключает электричество и отопление в общественных местах, совершенно неоправданно,

– заявили в Болгарии.

Там также подчеркнули, что из-за уменьшения количества участников повышается членский взнос для остальных стран. Общая сумма, как правило, составляет около 5 миллионов фунтов стерлингов и распределяется не поровну, а в зависимости от размера и финансово-экономического положения государства.

37 стран примут участие в Евровидении-2023 в Ливерпуле,

– объявили в инстаграме конкурса после отказа Болгарии.