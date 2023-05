Номер Ріти Ори у півфіналі пісенного конкурсу Євробачення-2023 вразив публіку. У Ліверпулі прозвучали її хіти Ritual, I Will Never Let You, Anywhere, Praising You. Для британки створили приголомшливу постановку з десятками танцівників, проте особливою серед них була дівчинка з Рівного, яка втекла у Велику Британію через вторгнення Росії.

Ріта Ора на Євробаченні-2023 з танцівницею з України

Ріта Ора виконала трек Anywhere, тримаючись за руки з Софією. У дівчинки був червоний м'яч як символ втраченого дитинства дітей-біженців. Ця історія близька артистці, адже вона сама втекла до Британії з Югославії.

Для мене Софія уособлює силу та надію в ці бурхливі, трагічні та мінливі часи. Ми не повинні забувати про привілей Великої Британі зіграти роль країни-господаря Євробачення-2023 для України після того, як Kalush Orchestra виграв конкурс минулого року. Доля сім'ї Софії нагадує мені неймовірну подорож, яку пройшла моя сім'я, коли я була в її віці, і я завжди буду вдячна Великій Британії за проявлену до нас доброту та співчуття,

– поділилася Ріта Ора перед виступом.

Ріта Ора з танцівницею Софією з України / Фото з твіттера співачки

"Вау, яка честь і шана бути на головній сцені Євробачення, виконуючи деякі з моїх улюблених пісень і мій новий сингл Praising You. Дякую команді, Ліверпулю, Fatboy Slimі, і, звичайно, вам, мої неймовірні шанувальники. Шлю любов усім, хто дивиться в Європі та, звичайно, в Україні. Будь сильною, ми всі любимо тебе", – додала Ріта Ора в інстаграмі вже після виступу.

Євробачення-2023 – Ріта Ора виступила з українкою в першому півфіналі: дивіться відео онлайн