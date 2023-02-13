Букмекери зробили перші прогнози щодо Євробачення-2023: які шанси в України

До Євробачення-2023 залишилося кілька місяців. Хоч ще не всі країни визначилися з представниками, букмекери вже роблять прогнози щодо переможця.

Країни-учасниці Євробачення у 2023 році ще визначаються зі своїми представниками. Наприклад, днями переможця відбору представила Італія. Букмекерська контора Smarkets уже робить перші прогнози щодо лідерів міжнародного конкурсу в цьому році.

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Євробачення-2023: прогнози букмекерів

Перше місце букмекери пророкують знову Україні – гурту TVORCHI з англомовним треком Heart of Steel. На думку контори, їхні шанси на лідерство – 33,33%. Слідом за ними з відповідними відсотками розташовуються такі країни:

Швеція – 13,16%,

Норвегія – 11,36%,

Фінляндія – 8,33%

Велика Британія – 4,55%.



Які шанси у країн-учасниць на перемогу / Скриншот з сайту

Але варто пам'ятати, що далеко не всі країни визначилися зі представниками. Тому список лідерів може змінюватися до фінального дня.

Перші відомі представники країн