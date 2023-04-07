Пам'ятник The Beatles одягли у вишиванки: фото з Ліверпуля та кумедна реакція українців

У Ліверпулі в розпалі підготовка до Євробачення-2023. Оскільки Велика Британія погодилася провести конкурс під нашим знаком, то місто потроху "українізують". Так, пам'ятник гурту The Beatles одягли у вишиванки.

Скульптура легендарної "ліверпульської четвірки" розташована на набережній Pier Head. Зараз BBC знімає там фільм, який покажуть під час Євробачення-2023. Тож The Beatles одягли у вишиванки, їх привезли спеціально з України.

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Пам'ятник The Beatles одягли у вишиванки

Отже, постаті Пола Маккартні, Джорджа Харрісона, Рінго Старра та Джона Леннона у білих сорочках з різноманітною вишивкою на грудях. Цей пам'ятник встановили 2015 року на знак того, що кар'єра відомого на весь світ гурту почалася саме з Ліверпуля. Примітно, що The Beatles представлені в натуральний зріст і важать 1,2 тонни.

Чудова четвірка виглядає краще, ніж будь-коли,

– підписали в офіційному акаунті Євробачення.

Тоді як BBC прокоментувала: "Вишиті сорочки зазвичай одягають у День вишиванки, щоб віддати шану українській традиції".

Пам'ятник The Beatles одягли у вишиванки / Фото з інстаграму Євробачення

Українці бурхливо відреагували на британських рокерів у вишиванках і вкотре подякували Ліверпулю за увагу й підтримку:

"Файні козаки";

"Вишиванки – то є стиль";

"Вау, дякуємо за підтримку".

Нагадаємо, гранд-фінал Євробачення-2023, в якому виступлять TVORCHI, відбудеться 13 травня на арені Liverpool. Півфінали пройдуть там же 9 та 11 травня. Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні вийдуть на сцену під номером 19.

Ведучими пісенного конкурсу стануть акторка Ханна Веддінгем, співачка Аліша Діксон, а українська рок-діва Юлія Саніна з'явиться у парі з ведучим ток-шоу Гремом Нортоном. В інтерв'ю 24 Каналу Тімур Мірошниченко розповів, як ставиться до того, що на головну сцену його не взяли.