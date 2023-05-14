Під час прямого ефіру організатори підрахували мільйони голосів. Цього року на Євробаченні було нововведення – голосувати можна було з будь-якої точки світу. Як проголосували українці – розповідаємо далі.

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За кого голосувало національне журі від України на Євробаченні-2023

У 2023 році речницею від України на Євробаченні була Злата Огнєвіч. Саме вона оголосила бали від національного журі, до складу якого входили: співачка та композиторка Світлана Тарабарова, заслужена артистка України Тоня Матвієнко, соліст гурту "СКАЙ" Олег Собчук, композитор і піаніст Євген Хмара, співак та учасник гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко.