Вперше в історії: на Євробаченні-2023 змінять правила голосування

Оргкомітет Євробачення-2023 оголосив про зміни в правилах конкурсу. Наступного року вперше в історії голосувати за конкурсантів зможуть не лише країни-учасниці. Детальніше про нововведення читайте далі.

Велика Британія сумлінно готується до проведення Євробачення-2023, яке відбудеться в Ліверпулі. Поки країни-учасниці обирають представників на пісенному конкурсі, організатори приголомшують зміною правил.

До слова Зірки "Голосу" та гурт, з яким співав Kalush: що відомо про фіналістів Нацвідбору Євробачення

Тепер долю учасників Євробачення вирішуватимуть глядачі

Згідно з новими правилами, доля учасників у фіналі залежатиме лише від глядачів. Саме голоси глядачів Євробачення стануть вирішальними.

EBU оголосили основні зміни в системі голосування: глядачі самостійно визначатимуть результати півфіналів, журі та глядачі, як і раніше, визначать результати гранд-фіналу, увесь світ запрошують до голосування,

– йдеться в заяві оргкомітету.

У 2023 році за конкурсантів зможуть голосувати не лише з країн-учасниць Євробачення, а й з інших держав. До прикладу, вперше в історії до голосування зможуть приєднатися навіть у США.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Євробачення-2023: головне

Ввечері 7 жовтня стало відомо, що Євробачення-2023 прийме Ліверпуль. Конкурс пройде на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів.

Конкурс, традиційно, відбудеться у середині травня, а саме: 9, 11 та 13 травня.

Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України. Проки що деталі такої співорганізації повністю невідомі, оскільки в історії конкурсу подібне трапляється уперше.

Після того, як містом-господарем обрали Ліверпуль, на культовій телевежі Лондона з'явився логотип шоу. Символічно, що на ньому український прапор.

У головному пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн. Цього року Євробачення пройде без Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії. Вони відмовилися від участі через брак фінансування.

17 грудня 2022 року стане відомо ім'я артиста, який представить Україну на українському Євробаченні у Великій Британії.

Організатори не повідомили, чи зможуть голосувати росіяни та білоруси, яким через війну в Україні заборонили брати участь в Євробаченні.