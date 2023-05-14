"Куплена перемога": у мережі обурено обговорюють тріумф Лорін на Євробаченні-2023
Джерело:Євробачення
Лорін вдруге здобула перемогу на Євробаченні, представивши Швеції. Та в мережі на це реагують по-різному: є ті, хто вважає її тріумф не до кінця справедливим.
13 травня прогримів великий фінал Євробачення-2023. На конкурсі перемогла Швеція – вже всьоме країна здобула перше місце. Представляла її Лорін – співачка, що вдруге взяла участь у Євробаченні.
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Лорін критикують через перемогу вдруге
Співачка Лорін отримала 583 бали від суддів та глядачів, хоч глядацьке голосування виграв представник Фінляндії. У мережі думки єврофанів діляться: багато хто вважає перемогу Швеції незаслуженою. Чимало з них хочуть домогтись скасування голосування національних журі.
- "Той самий ритм, ті ж рухи.... це знову Euphoria. Вітаємо Лорін, але цього разу ще один артист заслуговував на перемогу";
- "Фінляндія мала виграти, це було значно краще, ніж Швеція";
- "Фінляндія отримала бали від глядачів з кожної країни, найнижчим було 6 очок. Лорін не отримала жодного 12 балів, лиш 1 – 4. Цифри не брешуть, нехай вирішує народ";
- "Що люди запам'ятають? Глядачі скандували Käärijä та Cha Cha Cha під час результатів. Ось така пісня цьогорічного конкурсу. Tattoo буде записано як переможець, але кожен, хто бачив, знає, що краще";
- "Оскільки голоси глядачів не вирішують нічого, я не голосуватиму наступного року. Фінляндія стала безсумнівним переможцем";
- "Як зручно, що Швеція виграє конкурс Євробачення, коли наступного року 50-річчя Abba. Пахне організацією".
Переможниця Євробачення – Швеція / Фото з інстаграму Євробачення
Важливо зазначити, що такої самої думки дотримуються українці:
- "Фу, фіни були краще в 100 разів! Куплена перемога";
- "Хтось взагалі запам'ятав її виступ?";
- "І заради цього я не спала до другої?".
Та багато хто продовжує підтримувати Лорін. Її перемогу вважають заслуженою з огляду на вокал та постановку.
- "Вітання! Вона цього заслуговувала";
- "Люди, з вами все ок? Які фіни? Ви з глузду зʼїхали, це вокальний конкурс, а не цирк. Лорін гідно отримала свою нагороду";
- "Рада за Лорін. Скажу непопулярну думку: Фінляндія ні про що. Не дуже розумію, чим подобається ця пісня. Хіба що можливістю покричати-підспівати";
- "Навіщо? Вона знає що таке перемогти та відчути перемогу! Вона просто позбавила когось такої можливості, хто ще цього не відчував. Прикро!".