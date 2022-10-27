Jerry Heil і Козак, якого підтримує Kalush: хто ввійшов до лонглиста Нацвідбору Євробачення-2023

У Суспільному оголосили лонглист учасників Нацвідбору Євробачення-2023. З майже 300 претендентів обрали 36 найкращих. Серед них є Jerry Heil, гурт TVORCHI та Козак Сіромаха, який в одному лейблі з Kalush Orchestra.

Музичний продюсер Нацвідбору Євробачення-2023 Дмитро Шуров відсіяв 263 вокалістів і обрав 36 артистів, які поборються за вихід у фінал. Наступні кілька тижнів триватимуть прослуховування учасників лонглиста, а список фіналістів оголосять не пізніше 17 листопада. До нього, швидше за все, як і минулого року увійдуть 8 конкурсантів.

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Лонглист Нацвідбору Євробачення-2023

2TONE Angelina DAYTON Drevo Elysees DEMCHUK FIINKA Havkа Jerry Heil Iana Kovaleva Kozak Siromaha KRUTЬ Lue Bason Moisei Olivan OOHLA Oy Sound System SASHA Seréen sexnesc Shy SKYLERR SOWA Tember Blanche Tery TVORCHI Victoria Niro Vynohradova Zetetics Лилу45 Макс Пташник Мія Рамарі Роялькіт Саша Фадєєва ТÓНКА Циферблат

Що про учасників лонглиста каже Дмитро Шуров

що серед учасників лонглиста Нацвідбору Євробачення-2023 немає ексдружини Дзідзьо SLAVIA . У жовтні вона зізналася, що теж відправила свою пісню на прослуховування.

Як музичний продюсер Pianoбой розповів, що серед 36 найкращих є "декілька міцних сучасних бойовиків, здатних розірвати будь-яку сцену" і музиканти, які через кризу на межі зміни професії.

Я радий, що в процесі відбору вдалося багатьох музикантів мотивувати, надихнути, підштовхнути до створення нових пісень та цікавих ідей. Багатьом з них було важко знову почати писати, чимало музикантів у вимушеній еміграції або на грані зміни професії, або навіть виживання. Є музиканти, які волонтерять, воюють. Тим не менш, маємо лонглист з 36 пісень, в якому є все – від авторської пісні, дрім-попу та року до інді, репу, етніки,

– поділився Дмитро Шуров.

Він оголосив, що невдовзі 36 музикантів оприлюднять свої конкурсні треки. "Я вже слухаю цей лонглист у машині, сподіваюсь, після публікації всіх пісень ви будете теж", – додав Pianoбой.