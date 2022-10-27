Jerry Heil і Козак, якого підтримує Kalush: хто ввійшов до лонглиста Нацвідбору Євробачення-2023

27 жовтня 2022 , 11:14
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Джерело:

Суспільне Культура

У Суспільному оголосили лонглист учасників Нацвідбору Євробачення-2023. З майже 300 претендентів обрали 36 найкращих. Серед них є Jerry Heil, гурт TVORCHI та Козак Сіромаха, який в одному лейблі з Kalush Orchestra.

Музичний продюсер Нацвідбору Євробачення-2023 Дмитро Шуров відсіяв 263 вокалістів і обрав 36 артистів, які поборються за вихід у фінал. Наступні кілька тижнів триватимуть прослуховування учасників лонглиста, а список фіналістів оголосять не пізніше 17 листопада. До нього, швидше за все, як і минулого року увійдуть 8 конкурсантів.

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Лонглист Нацвідбору Євробачення-2023

  1. 2TONE
  2. Angelina
  3. DAYTON
  4. Drevo
  5. Elysees
  6. DEMCHUK
  7. FIINKA
  8. Havkа
  9. Jerry Heil
  10. Iana Kovaleva
  11. Kozak Siromaha
  12. KRUTЬ
  13. Lue Bason
  14. Moisei
  15. Olivan
  16. OOHLA
  17. Oy Sound System
  18. SASHA
  19. Seréen
  20. sexnesc
  21. Shy
  22. SKYLERR
  23. SOWA
  24. Tember Blanche
  25. Tery
  26. TVORCHI
  27. Victoria Niro
  28. Vynohradova
  29. Zetetics
  30. Лилу45
  31. Макс Пташник
  32. Мія Рамарі
  33. Роялькіт
  34. Саша Фадєєва
  35. ТÓНКА
  36. Циферблат

Цікаво, що серед учасників лонглиста Нацвідбору Євробачення-2023 немає ексдружини Дзідзьо SLAVIA. У жовтні вона зізналася, що теж відправила свою пісню на прослуховування.

Що про учасників лонглиста каже Дмитро Шуров

Як музичний продюсер Pianoбой розповів, що серед 36 найкращих є "декілька міцних сучасних бойовиків, здатних розірвати будь-яку сцену" і музиканти, які через кризу на межі зміни професії.

Я радий, що в процесі відбору вдалося багатьох музикантів мотивувати, надихнути, підштовхнути до створення нових пісень та цікавих ідей. Багатьом з них було важко знову почати писати, чимало музикантів у вимушеній еміграції або на грані зміни професії, або навіть виживання. Є музиканти, які волонтерять, воюють. Тим не менш, маємо лонглист з 36 пісень, в якому є все – від авторської пісні, дрім-попу та року до інді, репу, етніки,
– поділився Дмитро Шуров.

Він оголосив, що невдовзі 36 музикантів оприлюднять свої конкурсні треки. "Я вже слухаю цей лонглист у машині, сподіваюсь, після публікації всіх пісень ви будете теж", – додав Pianoбой.

  • Нагадаємо, фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня в Києві. Задля безпеки учасників та команди сцену зведуть в укритті.
  • За постановку номерів і трансляцію прямого ефіру відповідатиме ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", яке належить сім'ї Віктора Пінчука. Його директором є чоловік Ольги Фреймут Володимир Локотко.
Автор: Марина Джура