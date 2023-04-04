Після критики українців: у Дії пояснили, хто обирав кандидатів у Нацжурі Євробачення-2023

У Дії проводять голосування за склад Національного журі Євробачення-2023. Мережа здивувалися, що більшість претендентів взагалі не пов'язані з конкурсом. У Мінцифрі пояснили, чому так сталося.

У коментарі 24 Каналу Мстислав Банік – керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі – відповів, хто і за якими критеріями обирав артистів на роль журі Євробачення-2023 від України. З'ясувалося, що список сформувало Суспільне, Дія ж тут ні до чого.

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У Дії розповіли про Нацжурі Євробачення-2023

Список кандидатів у члени національного журі пісенного конкурсу Євробачення-2023 формувало Суспільне мовлення, яке є організатором пісенного конкурсу в Україні,

– наголосив Мстислав Банік.

Він нагадав, що разом з Суспільним Мінцифра реалізувала в Дії вже три опитування – за журі Нацвідбору Євробачення-2023, за представника України, а тепер ще й за склад національного журі на пісенному конкурсі в Ліверпулі. Загалом ці опитування зібрали майже 1,4 мільйона голосів українців.

"Такі результати говорять про те, що сервіс затребуваний серед українців та на реальному прикладі демонструє зручність у голосуванні за фаворитів. Раніше українці мали відправляти смс чи телефонувати, щоб віддати голос за кандидата. Завдяки Дії ця процедура спростилась до кількох кліків у застосунку", – поділився з нами керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі.

Важливо! Опитування за склад Нацжурі Євробачення-2023 триматиме в Дії до 5 квітня. П'ять артистів, яким українці віддадуть найбільше голосів, виставлятимуть бали іншим країнам у фіналі конкурсу. Той, хто буде першим у рейтингу, стане головою нацжурі. У списку 10 кандидатів: