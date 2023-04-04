У коментарі 24 Каналу Мстислав Банік – керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі – відповів, хто і за якими критеріями обирав артистів на роль журі Євробачення-2023 від України. З'ясувалося, що список сформувало Суспільне, Дія ж тут ні до чого.
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У Дії розповіли про Нацжурі Євробачення-2023
Список кандидатів у члени національного журі пісенного конкурсу Євробачення-2023 формувало Суспільне мовлення, яке є організатором пісенного конкурсу в Україні,
– наголосив Мстислав Банік.
Він нагадав, що разом з Суспільним Мінцифра реалізувала в Дії вже три опитування – за журі Нацвідбору Євробачення-2023, за представника України, а тепер ще й за склад національного журі на пісенному конкурсі в Ліверпулі. Загалом ці опитування зібрали майже 1,4 мільйона голосів українців.
"Такі результати говорять про те, що сервіс затребуваний серед українців та на реальному прикладі демонструє зручність у голосуванні за фаворитів. Раніше українці мали відправляти смс чи телефонувати, щоб віддати голос за кандидата. Завдяки Дії ця процедура спростилась до кількох кліків у застосунку", – поділився з нами керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі.
Важливо! Опитування за склад Нацжурі Євробачення-2023 триматиме в Дії до 5 квітня. П'ять артистів, яким українці віддадуть найбільше голосів, виставлятимуть бали іншим країнам у фіналі конкурсу. Той, хто буде першим у рейтингу, стане головою нацжурі. У списку 10 кандидатів:
- ROXOLANA – співачка, авторка пісень, фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2023.
- Олена Гребенюк – оперна співачка, володарка багатьох нагород на конкурсах.
- Михайло Клименко – засновник гурту ADAM, вокаліст і композитор.
- Амадор Лопес – українсько-венесуельський співак, хореограф та шоумен.
- Тоня Матвієнко – співачка, Заслужена артистка України.
- Олександр "Фоззі" Сидоренко – учасник гурту ТНМК, артист, автор пісень та книжок.
- Олег Собчук – фронтмен і засновник гурту СКАЙ, лауреат премії "YUNA".
- Світлана Тарабарова – співачка та авторка пісень, володарка премій "Золота Жар-птиця" та "Пісня року".
- Євген Хмара – піаніст та композитор.
- Олена Шоптенко – хореографиня, переможниця "Танців з зірками".