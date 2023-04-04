В комментарии 24 Каналу Мстислав Баник – руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри – ответил, кто и по каким критериям выбирал артистов на роль жюри Евровидения-2023 от Украины. Выяснилось, что список сформировало Суспильне, Дия же здесь ни при чем.

Не упустите Сеть возмутилась из-за списка кандидатов на Нацжури Евровидения: что известно о каждом из них

В Дии рассказали о Нацжури Евровидения-2023

Список кандидатов в члены национального жюри песенного конкурса Евровидения-2023 формировало Суспильне, которое является организатором песенного конкурса в Украине,

– подчеркнул Мстислав Баник.

Он напомнил, что вместе с Суспильным Минцифра реализовала в Дии уже три опроса – за жюри Нацотбора Евровидения-2023, за представителя Украины, а теперь еще и за состав национального жюри на песенном конкурсе в Ливерпуле. В общей сложности эти опросы собрали почти 1,4 миллиона голосов украинцев.

"Такие результаты говорят о том, что сервис востребован среди украинцев и на реальном примере демонстрирует удобство в голосовании за фаворитов. Раньше украинцы должны были отправлять смс или звонить, чтобы отдать голос за кандидата. Благодаря Дии эта процедура упростилась до нескольких кликов в приложении", – поделился с нами руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри.

Важно! Опрос за состав Нацжури Евровидения-2023 будет длиться в Дии до 5 апреля. Пять артистов, которым украинцы отдадут больше всего голосов, будут выставлять баллы другим странам в финале конкурса. Тот, кто будет первым в рейтинге, станет главой нацжури. В списке 10 кандидатов: