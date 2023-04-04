В комментарии 24 Каналу Мстислав Баник – руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри – ответил, кто и по каким критериям выбирал артистов на роль жюри Евровидения-2023 от Украины. Выяснилось, что список сформировало Суспильне, Дия же здесь ни при чем.
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Список кандидатов в члены национального жюри песенного конкурса Евровидения-2023 формировало Суспильне, которое является организатором песенного конкурса в Украине,
– подчеркнул Мстислав Баник.
Он напомнил, что вместе с Суспильным Минцифра реализовала в Дии уже три опроса – за жюри Нацотбора Евровидения-2023, за представителя Украины, а теперь еще и за состав национального жюри на песенном конкурсе в Ливерпуле. В общей сложности эти опросы собрали почти 1,4 миллиона голосов украинцев.
"Такие результаты говорят о том, что сервис востребован среди украинцев и на реальном примере демонстрирует удобство в голосовании за фаворитов. Раньше украинцы должны были отправлять смс или звонить, чтобы отдать голос за кандидата. Благодаря Дии эта процедура упростилась до нескольких кликов в приложении", – поделился с нами руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри.
Важно! Опрос за состав Нацжури Евровидения-2023 будет длиться в Дии до 5 апреля. Пять артистов, которым украинцы отдадут больше всего голосов, будут выставлять баллы другим странам в финале конкурса. Тот, кто будет первым в рейтинге, станет главой нацжури. В списке 10 кандидатов:
- ROXOLANA – певица, автор песен, финалистка Нацотбора на Евровидение-2023.
- Елена Гребенюк – оперная певица, обладательница многих наград на конкурсах.
- Михаил Клименко – основатель группы ADAM, вокалист и композитор.
- Амадор Лопес – украинско-венесуэльский певец, хореограф и шоумен.
- Тоня Матвиенко – певица, Заслуженная артистка Украины.
- Александр "Фоззи" Сидоренко – участник группы ТНМК, артист, автор песен и книг.
- Олег Собчук – фронтмен и основатель группы СКАЙ, лауреат премии YUNA.
- Светлана Тарабарова – певица и автор песен, обладательница премий "Золотая Жар-птица" и "Песня года".
- Евгений Хмара – пианист и композитор.
- Елена Шоптенко – хореографиня, победительница "Танцев со звездами".