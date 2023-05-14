З ракетами в руках: провокативний гурт з Хорватії заспівав про "психопата" на Євробаченні-2023

Рок-гурт Let 3 підірвав сцену фіналу Євробачення-2023. Вони виступили з антивоєнною піснею, що присвячена "малому, підлому психопату".

Скандальний та провокативний рок-гурт Let 3 у музичній індустрії понад 30 років. Цього року вони наважилися на участь у пісенному конкурсі Євробачення – і вже сьогодні виступили у грандіозному фіналі.

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Хорвати виступили у фіналі Євробачення

Колектив з'явився на сцені у плащах-сукнях, які протягом виступу скинули з себе. Їхні провокативні образи доповнювали яскраві макіяжі. Вони нагадали про війну муляжами ракет, що тримали в руках.

Let 3 виступив у фіналі з конкурсною піснею Mama ŠČ!. Музиканти позиціюють її як антивоєнну, адже співають про "підлого малого психопата", особистість якого усім добре відома. Трек натякає на Путіна й Лукашенка у рядках про "трактор".

Наше єдине бажання – щоб якомога швидше припинилася війна і запанували мир і любов,

– казали музиканти раніше.

Євробачення 2023 фінал – Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!: дивіться відео

Що представники Хорватії говорили про війну

Ще напередодні найпершого виступу в Ліверпулі у першому півфіналі учасники колективу з Let 3 опублікували у своєму тіктоці відео на тлі зруйнованого будинку у Харкові. Відео супроводжувалося словами: "Дітей не можна красти. Немає дітей – немає життя", – цим вони нагадали про російські воєнні злочини.

Музиканти показали схоже відео з Маріуполя, що супроводжувалося дитячою пісенькою. Останнім був ролик з Києва: у кадрі фігурував Майдан Незалежності, заставлений протитанковими "їжаками".

Вже після проходу у фінал Let 3 відзначились антивоєнною заявою на пресконференції. "Наше вираження – це завжди в якийсь спосіб спроба зробити цей світ кращим місцем для кожного. Наша трохи дурнувата, але дуже розумна пісня – це якоюсь мірою антивоєнна пісня, тому що ми віримо, ми впевнені, що немає переможців у війнах, кожен є жертвою. Тож, будь ласка, зупиніть кляту війну", – сказав лідер гурту.