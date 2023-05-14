Скандальная и провокационная рок-группа Let 3 в музыкальной индустрии более 30 лет. В этом году они решились на участие в песенном конкурсе Евровидения – и уже сегодня выступили в грандиозном финале.

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Хорваты выступили в финале Евровидения

Коллектив появился на сцене в плащах-платьях, которые во время выступления сбросили с себя. Их провокационные образы дополняли яркие макияжи. Они напомнили о войне муляжами ракет, которые держали в руках.

Let 3 выступил в финале с конкурсной песней Mama ŠČ! Музыканты позиционируют ее как антивоенную, ведь поют о "подлом малом психопате", личность которого всем хорошо известна. Трек намекает на Путина и Лукашенко в строках о "тракторе".

Наше единственное желание – чтобы как можно скорее прекратилась война и воцарились мир и любовь,

– говорили музыканты раньше.

Евровидение 2023 финал – Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!: смотрите видео

Что представители Хорватии говорили о войне

Еще накануне первого выступления в Ливерпуле в первом полуфинале участники коллектива из Let 3 опубликовали в своем тиктоке видео на фоне разрушенного дома в Харькове. Видео сопровождалось словами: "Детей нельзя похищать. Нет детей – нет жизни", – этим они напомнили о российских военных преступлениях.

Музыканты показали похожее видео из Мариуполя, которое сопровождалось детской песенкой. Последним был ролик из Киева: в кадре фигурировал Майдан Незалежности, заставленный противотанковыми "ежами".

Уже после прохода в финал Let 3 отметились антивоенным заявлением на пресс-конференции. "Наше выражение – это всегда каким-то образом попытка сделать этот мир лучшим местом для каждого. Наша немного глупая, но очень умная песня – это в какой-то степени антивоенная песня, потому что мы верим, мы уверены, что нет победителей в войнах, каждый является жертвой. Поэтому, пожалуйста, остановите проклятую войну", – сказал лидер группы.