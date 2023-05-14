У гранд-фінал Євробачення-2023 Noa Kirel пройшла з першого півфіналу. Тоді її запальний виступ з балетом підкорив серця глядачів. Чи вдалося представниці Ізраїлю повторити цей успіх на сцені Ліверпуля 13 травня, оцінюйте на відео нижче.
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Noa Kirel з Ізраїлю влаштувала гарячі танці у фіналі Євробачення-2023
У Noa Kirel приголомшливий танцювальний номер. Вона зарядила зал не лише дзвінким голосом, а й відвертим соло з акробатичними трюками. Дівчина зірвала шквал овацій у Ліверпулі, зал буквально вищав.
"Я буду стояти тут, як єдиноріг. Тут, на самоті. У мене є сила єдинорога. Невже ти ніколи не вчишся? Що я не буду озиратися. Я не буду дивитися вниз. Я піду вгору. А тобі краще повернутися. Сила єдинорога", – співає Noa Kirel.
Є щось дуже безневинне та чисте в єдинорогу, що існує лише у казках чи фантазіях,
– коментувала представниця Ізраїлю.
Євробачення-2023 фінал – Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn: дивіться відео онлайн
- 21-річна Noa Kirel – дуже популярна на Батьківщині, в Ізраїлі. Вона співає у жанрі хіп-хоп та електропоп і має велику інстаграм-аудиторію – 1,5 мільйона.
- В Ізраїлі дівчина відома тим, що зіграла головну роль у телесеріалі Kfula, була суддею талант-шоу та озвучила анімаційний фільм "Тролі".