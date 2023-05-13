Фінал Євробачення-2023 скоро в ефірі: онлайн-трансляція пісенного конкурсу з Ліверпуля
13 травня у британському Ліверпулі пройде гранд-фінал Євробачення-2023! Саме цього вечора ми дізнаємось ім'я переможця 67-го пісенного конкурсу. Онлайн-трансляцію масштабного шоу дивіться далі.
9 та 11 травня весь світ спостерігав за півфіналами Євробачення-2023, яке цього року проводять у Великій Британії від імені України. У прямих ефірах стали відомі імена 20 фіналістів, які боротимуться за перемогу 13 травня.
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Це найочікуваніший вечір пісенного конкурсу, за яким спостерігає весь світ. 13 травня вперше у прямому ефірі ми побачимо виступи представників країн-засновниць Євробачення та українського гурту TVORCHI.
Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на таких платформах: офіційний фейсбук-акаунт Євробачення, сайт "Суспільне Культура", сайт "Суспільне Євробачення", ютуб-канал "Євробачення Україна", ютуб-канал Євробачення, додаток Дія.
Євробачення-2023: дивитись онлайн-трансляцію фіналу конкурсу
Порядок виступів фіналістів Євробачення-2023
- Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Португалія: Mimicat – Ai Coraçao
- Швейцарія: Remo Forrer – Watergun
- Польща: Blanka – Solo
- Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Франція: La Zarra – Évidemment;
- Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Іспанія: Blanca Paloma – Eaea;
- Швеція: Loreen – Tattoo
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Італія: Marco Mengoni – Due vite
- Естонія: Alika – Bridges
- Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha
- Чехія: Vesna – My Sister's Crown
- Австралія: Voyager – Promise
- Бельгія: Gustaph – Because Of You
- Вірменія: Brunette – Future Lover
- Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna
- Україна: TVORCHI – Heart Of Steel
- Норвегія: Alessandra – Queen of Kings
- Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter
- Литва: Monika Linkyte – Stay
- Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn
- Словенія: Joker Out – Carpe Diem
- Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!
- Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song
Порядок виступів у фіналі / Фото з інстаграму Євробачення