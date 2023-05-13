Фінал Євробачення-2023 скоро в ефірі: онлайн-трансляція пісенного конкурсу з Ліверпуля

13 травня 2023, 00:10
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13 травня у британському Ліверпулі пройде гранд-фінал Євробачення-2023! Саме цього вечора ми дізнаємось ім'я переможця 67-го пісенного конкурсу. Онлайн-трансляцію масштабного шоу дивіться далі.

9 та 11 травня весь світ спостерігав за півфіналами Євробачення-2023, яке цього року проводять у Великій Британії від імені України. У прямих ефірах стали відомі імена 20 фіналістів, які боротимуться за перемогу 13 травня.

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Це найочікуваніший вечір пісенного конкурсу, за яким спостерігає весь світ. 13 травня вперше у прямому ефірі ми побачимо виступи представників країн-засновниць Євробачення та українського гурту TVORCHI.

Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на таких платформах: офіційний фейсбук-акаунт Євробачення, сайт "Суспільне Культура", сайт "Суспільне Євробачення", ютуб-канал "Євробачення Україна", ютуб-канал Євробачення, додаток Дія.

Євробачення-2023: дивитись онлайн-трансляцію фіналу конкурсу 

Порядок виступів фіналістів Євробачення-2023 

  1. Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
  2. Португалія: Mimicat – Ai Coraçao
  3. Швейцарія: Remo Forrer – Watergun
  4. Польща: Blanka – Solo
  5. Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava
  6. Франція: La Zarra – Évidemment;
  7. Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  8. Іспанія: Blanca Paloma – Eaea;
  9. Швеція: Loreen – Tattoo
  10. Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje
  11. Італія: Marco Mengoni – Due vite
  12. Естонія: Alika – Bridges
  13. Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha
  14. Чехія: Vesna – My Sister's Crown
  15. Австралія: Voyager – Promise
  16. Бельгія: Gustaph – Because Of You
  17. Вірменія: Brunette – Future Lover
  18. Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna
  19. Україна: TVORCHI – Heart Of Steel
  20. Норвегія: Alessandra – Queen of Kings
  21. Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter
  22. Литва: Monika Linkyte – Stay
  23. Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn
  24. Словенія: Joker Out – Carpe Diem
  25. Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!
  26. Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song


Порядок виступів у фіналі / Фото з інстаграму Євробачення

Коли і як з України можна проголосувати за фаворитів у гранд-фіналі – дізнавайтеся тут.
Автор: Христина Кобак