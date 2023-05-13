Фінал Євробачення-2023 скоро в ефірі: онлайн-трансляція пісенного конкурсу з Ліверпуля

13 травня у британському Ліверпулі пройде гранд-фінал Євробачення-2023! Саме цього вечора ми дізнаємось ім'я переможця 67-го пісенного конкурсу. Онлайн-трансляцію масштабного шоу дивіться далі.

9 та 11 травня весь світ спостерігав за півфіналами Євробачення-2023, яке цього року проводять у Великій Британії від імені України. У прямих ефірах стали відомі імена 20 фіналістів, які боротимуться за перемогу 13 травня.

Актуально У букмекерів є беззаперечний лідер Євробачення-2023: хто це і на якому місці Україна

Це найочікуваніший вечір пісенного конкурсу, за яким спостерігає весь світ. 13 травня вперше у прямому ефірі ми побачимо виступи представників країн-засновниць Євробачення та українського гурту TVORCHI.

Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на таких платформах: офіційний фейсбук-акаунт Євробачення, сайт "Суспільне Культура", сайт "Суспільне Євробачення", ютуб-канал "Євробачення Україна", ютуб-канал Євробачення, додаток Дія.

Євробачення-2023: дивитись онлайн-трансляцію фіналу конкурсу

Порядок виступів фіналістів Євробачення-2023

Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Португалія: Mimicat – Ai Coraçao Швейцарія: Remo Forrer – Watergun Польща: Blanka – Solo Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava Франція: La Zarra – Évidemment; Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Іспанія: Blanca Paloma – Eaea; Швеція: Loreen – Tattoo Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje Італія: Marco Mengoni – Due vite Естонія: Alika – Bridges Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha Чехія: Vesna – My Sister's Crown Австралія: Voyager – Promise Бельгія: Gustaph – Because Of You Вірменія: Brunette – Future Lover Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna Україна: TVORCHI – Heart Of Steel Норвегія: Alessandra – Queen of Kings Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter Литва: Monika Linkyte – Stay Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn Словенія: Joker Out – Carpe Diem Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ! Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song



Порядок виступів у фіналі / Фото з інстаграму Євробачення