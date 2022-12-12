У фіналі Нацвідбору Євробачення-2023 Вася Демчук заспіває третім. Його перший англомовний трек Alive зазвучить наживо вже 17 грудня, а поки іноземці в захваті від проникливого вокалу та відео при свічках.

Не пропустіть Не маю конкурентів, – інтерв'ю з колоритною FIINKA про Нацвідбір на Євробачення-2023

DEMCHUK представив кліп на трек з Нацвідбору Євробачення-2023

Пісня, яку співак подав на Нацвідбір, – про безумовне кохання, завдяки якому він вірить і бореться за майбутнє. Її перші рядки були написані Демчуком вдома під час блекауту, коли вся країна занурилася в пітьму.

Музика і кохання – це те, що не дає згаснути вогнику всередині нас самих. Коли навколо темрява та тривога, потрібно берегти його та розпалювати. Тільки почуття любові – мій промінь світла в цей темний час. Завдяки йому я відчуваю себе живим і здатним боротися,

– коментує прем'єру DEMCHUK.

DEMCHUK – Alive: дивіться відео онлайн

На прем'єру відреагувало багато іноземців. Вони вражені й голосом DEMCHUK, й атмосферою кліпу, яка точно передає реальність України:

"Це дивовижна історія! Мені подобається, що це так правдиво навіть у відео. Холодно так, що пара йде з рота";

"Дуже гарне відео, дуже гарний голос. Це шедевр, кліп передав атмосферу на всі сто";

"Дуже чуттєво і гарно. Демчук, ти дуже цікавий співак";

"Продовжуй займатися музикою. Ніколи не зупиняйся, світові потрібен такий голос, як у тебе";

"Дуже гарно, дуже підбадьорливо. Дякую, дуже подобається. Гідна бути на Євробаченні в Європі та по світу".

Цікаво, що на іноземну публіку Вася Демчук вийшов завдяки тіктоку. Окрім авторських пісень, він випускає кавери на світові хіти, які набирають до 15 мільйонів переглядів.

Нагадаємо, минулого тижня кліп на конкурсний трек випустили ще одні фіналісти Нацвідбору Євробачення-2023 – гурт TVORCHI. Вони захопили стильним ритмічним відео у червоно-чорних кольорах. У кліпу на пісню Heart of Steel вже понад 200 тисяч переглядів на ютубі.