У фіналі Нацвідбору Євробачення-2023 Вася Демчук заспіває третім. Його перший англомовний трек Alive зазвучить наживо вже 17 грудня, а поки іноземці в захваті від проникливого вокалу та відео при свічках.
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DEMCHUK представив кліп на трек з Нацвідбору Євробачення-2023
Пісня, яку співак подав на Нацвідбір, – про безумовне кохання, завдяки якому він вірить і бореться за майбутнє. Її перші рядки були написані Демчуком вдома під час блекауту, коли вся країна занурилася в пітьму.
Музика і кохання – це те, що не дає згаснути вогнику всередині нас самих. Коли навколо темрява та тривога, потрібно берегти його та розпалювати. Тільки почуття любові – мій промінь світла в цей темний час. Завдяки йому я відчуваю себе живим і здатним боротися,
– коментує прем'єру DEMCHUK.
DEMCHUK – Alive: дивіться відео онлайн
На прем'єру відреагувало багато іноземців. Вони вражені й голосом DEMCHUK, й атмосферою кліпу, яка точно передає реальність України:
- "Це дивовижна історія! Мені подобається, що це так правдиво навіть у відео. Холодно так, що пара йде з рота";
- "Дуже гарне відео, дуже гарний голос. Це шедевр, кліп передав атмосферу на всі сто";
- "Дуже чуттєво і гарно. Демчук, ти дуже цікавий співак";
- "Продовжуй займатися музикою. Ніколи не зупиняйся, світові потрібен такий голос, як у тебе";
- "Дуже гарно, дуже підбадьорливо. Дякую, дуже подобається. Гідна бути на Євробаченні в Європі та по світу".
Нагадаємо, минулого тижня кліп на конкурсний трек випустили ще одні фіналісти Нацвідбору Євробачення-2023 – гурт TVORCHI. Вони захопили стильним ритмічним відео у червоно-чорних кольорах. У кліпу на пісню Heart of Steel вже понад 200 тисяч переглядів на ютубі.