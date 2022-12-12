В финале Нацотбора Евровидения-2023 Вася Демчук споет третьим. Его первый англоязычный трек Alive зазвучит вживую уже 17 декабря, а пока иностранцы в восторге от проникновенного вокала и видео при свечах.

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DEMCHUK представил клип на трек с Нацотбора Евровидения-2023

Песня, которую певец подал на Нацотбор, – о безусловной любви, благодаря которой он верит и борется за будущее. Ее первые строчки были написаны Демчуком дома во время блекаута, когда вся страна погрузилась во тьму.

Музыка и любовь – это то, что не дает погаснуть огоньку внутри нас самих. Когда вокруг тьма и тревога, нужно беречь его и разжигать. Только чувство любви – мой луч света в это темное время. Благодаря ему я чувствую себя живым и способным сражаться,

– комментирует премьеру DEMCHUK.

DEMCHUK – Alive: смотрите видео онлайн

На премьеру отреагировали много иностранцев. Они поражены и голосом DEMCHUK, и атмосферой клипа, точно передающей реальность Украины:

"Это удивительная история! Мне нравится, что это так правдиво даже в видео. Холодно так, что пара идет изо рта";

"Очень хорошее видео, очень хороший голос. Это шедевр, клип передал атмосферу на все сто";

"Очень чувственно и красиво. Демчук, ты очень интересный певец";

"Продолжай заниматься музыкой. Никогда не останавливайся, миру нужен такой голос, как у тебя";

"Очень красиво, очень подбадривающее. Спасибо, очень нравится. Достойна быть на Евровидении в Европе и по миру".

Интересно, что на иностранную публику Вася Демчук вышел благодаря тиктоку. Помимо авторских песен он выпускает каверы на мировые хиты, которые набирают до 15 миллионов просмотров.

Напомним, на прошлой неделе клип на конкурсный трек выпустили еще одни финалисты Нацотбора Евровидения-2023 – группа TVORCHI. Они восхитили стильным ритмичным видео в красно-черных цветах. У клипа на песню Heart of Steel уже более 200 тысяч просмотров на ютубе.