В финале Нацотбора Евровидения-2023 Вася Демчук споет третьим. Его первый англоязычный трек Alive зазвучит вживую уже 17 декабря, а пока иностранцы в восторге от проникновенного вокала и видео при свечах.
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DEMCHUK представил клип на трек с Нацотбора Евровидения-2023
Песня, которую певец подал на Нацотбор, – о безусловной любви, благодаря которой он верит и борется за будущее. Ее первые строчки были написаны Демчуком дома во время блекаута, когда вся страна погрузилась во тьму.
Музыка и любовь – это то, что не дает погаснуть огоньку внутри нас самих. Когда вокруг тьма и тревога, нужно беречь его и разжигать. Только чувство любви – мой луч света в это темное время. Благодаря ему я чувствую себя живым и способным сражаться,
– комментирует премьеру DEMCHUK.
DEMCHUK – Alive: смотрите видео онлайн
На премьеру отреагировали много иностранцев. Они поражены и голосом DEMCHUK, и атмосферой клипа, точно передающей реальность Украины:
- "Это удивительная история! Мне нравится, что это так правдиво даже в видео. Холодно так, что пара идет изо рта";
- "Очень хорошее видео, очень хороший голос. Это шедевр, клип передал атмосферу на все сто";
- "Очень чувственно и красиво. Демчук, ты очень интересный певец";
- "Продолжай заниматься музыкой. Никогда не останавливайся, миру нужен такой голос, как у тебя";
- "Очень красиво, очень подбадривающее. Спасибо, очень нравится. Достойна быть на Евровидении в Европе и по миру".
Напомним, на прошлой неделе клип на конкурсный трек выпустили еще одни финалисты Нацотбора Евровидения-2023 – группа TVORCHI. Они восхитили стильным ритмичным видео в красно-черных цветах. У клипа на песню Heart of Steel уже более 200 тысяч просмотров на ютубе.