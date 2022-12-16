22-річний Wellboy випустив свій перший альбом "8 марабу", в якому шість нових треків. В ексклюзиві 24 каналу він зізнався, що й не думав відправляти якусь з них на Нацвідбір Євробачення-2023. Зірка каже, що конкурс йому не потрібен.

Читайте повністю Дорогу молодим, – ексклюзив з Wellboy про те, чому не подався на Нацвідбір та альбом без Бардаша

Чому Wellboy не пішов на Нацвідбір Євробачення-2023

Бо дорогу молодим. Я там вже був,

– чітко і з гумором відповів нам Антон.

Цікаво, що експродюсер Wellboy Юрій Бардаш дуже хотів, щоб він поїхав представляти Україну в Європі. Після дискваліфікації Аліни Паш через незаконний візит до Криму той нагадував, що лідер Kalush Олег Псюк продавав наркотики, і називав його "баригою". Усе для того, щоб усунути реперів і пропхнути Антона з третього місця на перше. Сам же Вельбой коментував, що "залишив це позаду", бо йому "не дуже цікаві всі скандали, пов'язані з Євробаченням".

Нагадаємо, на Нацвідбір Євробачення-2022 Wellboy пішов з україномовною піснею Nozzy Bossy та строкатим номером, за який його розкритикували. Член правління Суспільного Ярослав Лодигін і Тіна Кароль, яка давала гроші на "Гусей", дорікнули за об'єктивацію жінок, бо артист "сів на них" під час виступу.

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Wellboy – Nozzy Bossy