За ким перемога на Євробаченні-2023: букмекери оприлюднили нові прогнози

Вже за кілька днів стартує Євробачення-2023. Хто здобуде перемогу – досі невідомо, адже конкурсанти дуже сильні. Україну на Євробачення представить гурт TVORCHI. Які в нас шанси на перемогу – читайте прогнози букмекерів нижче.

Букмекер FAVBET оновив прогнози щодо лідерів міжнародного конкурсу Євробачення-2023. Наразі український гурт TVORCHI з англомовним треком Heart of Steel входить до п'ятірки лідерів.

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Якщо ще кілька місяців тому букмекери пророкували перше місце Україні, то зараз прогнози змінилися. Тепер наші шанси на перемогу дещо зменшилися. У рейтингу головна – Швеція, яку представлятиме співачка Loreen.

На другій сходинці тепер Фінляндія, на третій – Франція. А Україна вже займає аж четверте місце.

Але варто пам'ятати, що список лідерів може змінюватися до фінального дня.

Як зараз розташовані країни в рейтингу FAVBET:

Швеція – коефіцієнт 1,80 (чим нижчий коефіцієнт, тим більші шанси на перемогу).

Фінляндія – коефіцієнт 2,60.

Франція – 8,00.

Україна – 11,00.

Норвегія – 17,00.



Ставки FAVBET на Євробачення-2023 / Скриншот з сайту

До слова, гурт TVORCHI разом з командою відправився в Ліверпуль, щоб представити Україну на Євробаченні-2023. Там зірок зустріли гімном України, а натовп одягнув жовто-блакитні футболки.

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