За ким перемога на Євробаченні-2023: букмекери оприлюднили нові прогнози
Джерело:Favbet
Вже за кілька днів стартує Євробачення-2023. Хто здобуде перемогу – досі невідомо, адже конкурсанти дуже сильні. Україну на Євробачення представить гурт TVORCHI. Які в нас шанси на перемогу – читайте прогнози букмекерів нижче.
Букмекер FAVBET оновив прогнози щодо лідерів міжнародного конкурсу Євробачення-2023. Наразі український гурт TVORCHI з англомовним треком Heart of Steel входить до п'ятірки лідерів.
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Якщо ще кілька місяців тому букмекери пророкували перше місце Україні, то зараз прогнози змінилися. Тепер наші шанси на перемогу дещо зменшилися. У рейтингу головна – Швеція, яку представлятиме співачка Loreen.
На другій сходинці тепер Фінляндія, на третій – Франція. А Україна вже займає аж четверте місце.Але варто пам'ятати, що список лідерів може змінюватися до фінального дня.
Як зараз розташовані країни в рейтингу FAVBET:
- Швеція – коефіцієнт 1,80 (чим нижчий коефіцієнт, тим більші шанси на перемогу).
- Фінляндія – коефіцієнт 2,60.
- Франція – 8,00.
- Україна – 11,00.
- Норвегія – 17,00.
Ставки FAVBET на Євробачення-2023 / Скриншот з сайту
До слова, гурт TVORCHI разом з командою відправився в Ліверпуль, щоб представити Україну на Євробаченні-2023. Там зірок зустріли гімном України, а натовп одягнув жовто-блакитні футболки.
Євробачення-2023: головне про конкурс
- Конкурс пройде на арені M&S Bank Arena в Ліверпулі. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий – 11 травня, фінал – 13 травня.
- У головному пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн. Через брак фінансування цього року кілька країн відмовилися від участі в Євробаченні.
- Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України. Символічно, що на логотипі є український прапор.
- Ведучою від України буде Юлія Саніна, а Тимур Мірошниченко поїде в Ліверпуль як незмінний коментатор. Водночас речницею від України на Євробаченні-2023 обрали співачку Злату Огнєвіч, вона оголосить найвищі бали від українського журі у фіналі.