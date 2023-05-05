За ким перемога на Євробаченні-2023: букмекери оприлюднили нові прогнози

5 травня 2023, 19:46
Читать новость на русском

Джерело:

Favbet

Вже за кілька днів стартує Євробачення-2023. Хто здобуде перемогу – досі невідомо, адже конкурсанти дуже сильні. Україну на Євробачення представить гурт TVORCHI. Які в нас шанси на перемогу – читайте прогнози букмекерів нижче.

Букмекер FAVBET оновив прогнози щодо лідерів міжнародного конкурсу Євробачення-2023. Наразі український гурт TVORCHI з англомовним треком Heart of Steel входить до п'ятірки лідерів.

Цікаво Участь України в Євробаченні-2023: чому обрали TVORCHI та які їхні шанси на перемогу

Якщо ще кілька місяців тому букмекери пророкували перше місце Україні, то зараз прогнози змінилися. Тепер наші шанси на перемогу дещо зменшилися. У рейтингу головна – Швеція, яку представлятиме співачка Loreen.

На другій сходинці тепер Фінляндія, на третій – Франція. А Україна вже займає аж четверте місце.

Але варто пам'ятати, що список лідерів може змінюватися до фінального дня.

Як зараз розташовані країни в рейтингу FAVBET:

  • Швеція – коефіцієнт 1,80 (чим нижчий коефіцієнт, тим більші шанси на перемогу).
  • Фінляндія – коефіцієнт 2,60.
  • Франція – 8,00.
  • Україна – 11,00.
  • Норвегія – 17,00.


Ставки FAVBET на Євробачення-2023 / Скриншот з сайту

До слова, гурт TVORCHI разом з командою відправився в Ліверпуль, щоб представити Україну на Євробаченні-2023. Там зірок зустріли гімном України, а натовп одягнув жовто-блакитні футболки.

Євробачення-2023: головне про конкурс

  • Конкурс пройде на арені M&S Bank Arena в Ліверпулі. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий – 11 травня, фінал – 13 травня.
  • У головному пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн. Через брак фінансування цього року кілька країн відмовилися від участі в Євробаченні.
  • Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України. Символічно, що на логотипі є український прапор.
  • Ведучою від України буде Юлія Саніна, а Тимур Мірошниченко поїде в Ліверпуль як незмінний коментатор. Водночас речницею від України на Євробаченні-2023 обрали співачку Злату Огнєвіч, вона оголосить найвищі бали від українського журі у фіналі.

Автор: Марія Бондар