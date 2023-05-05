Букмекер FAVBET обновил прогнозы по поводу лидеров международного конкурса Евровидения-2023. В настоящее время украинская группа TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel входит в пятерку лидеров.

Интересно Участие Украины в Евровидении-2023: почему выбрали TVORCHI и каковы их шансы на победу

Если еще несколько месяцев назад букмекеры прочили первое место Украине, то сейчас прогнозы изменились. Теперь наши шансы на победу несколько снизились. В рейтинге главная – Швеция, которую будет представлять певица Loreen.

На второй строчке теперь Финляндия, на третьей – Франция. А Украина уже занимает четвертое место.

Как сейчас расположены страны в рейтинге FAVBET:

  • Швеция – коэффициент 1,80 (чем ниже показатель, тем больше шансы на победу),
  • Финляндия – 2,60.
  • Франция – 8,00.
  • Украина – 11,00.
  • Норвегия – 17,00.


Ставки FAVBET на Евровидение-2023 / Скриншот с сайта

К слову, группа TVORCHI вместе с командой отправилась в Ливерпуль, чтобы представить Украину на Евровидении-2023. Там звезд встретили гимном Украины, а толпа надела желто-голубые футболки.

Евровидение-2023: главное о конкурсе

  • Конкурс пройдет на арене M&S Bank Arena в Ливерпуле. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй – 11 мая, финал – 13 мая.
  • В главном песенном конкурсе примут участие 37 стран. Из-за нехватки финансирования в этом году несколько стран отказались от участия в Евровидении.
  • Несмотря на то, что конкурс пройдет в Великобритании, его будут организовывать от имени Украины. Символично, что на логотипе есть украинский флаг.
  • Ведущей Украины будет Юлия Санина, а Тимур Мирошниченко поедет в Ливерпуль как неизменный комментатор. В то же время спикером от Украины на Евровидении-2023 выбрали певицу Злату Огневич, она объявит самые высокие баллы от украинского жюри в финале.