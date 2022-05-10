Євробачення-2022: як проголосувати за свого фаворита на конкурсі

Кожен глядач Євробачення-2022 очікує кінця півфіналу конкурсу, щоб віддати свій голос фавориту. Дізнавайтесь детальніше про правила голосування у першому півфіналі.

Міжнародний музичний конкурс Євробачення-2022 офіційно стартував сьогодні, 10 травня. У першому півфіналі глядачі та судді оберуть тих, хто матиме змогу поборотися за перемогу у гранд-фіналі.

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У кожному півфіналі до наступного етапу конкурсу може перейти лише 10 учасників. Сьогодні, 10 травня, 7 учасників залишить Євробачення-2022.

Як проголосувати у першому півфіналі

Після виступу усіх учасників, під час прямого ефіру, на екранах з'являться номери, на які потрібно буде надіслати (чи зателефонувати й натиснути) цифру – порядковий номер країни-фаворита.

Українці можуть зателефонувавши чи надіслати повідомлення у відповідний момент на номер 7576. Ціна одного голосу – 5,31 гривні. Також можна використати офіційний мобільний додаток Eurovision Song Contest, який слід завантажити тут.

Українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України – гурту Kalush Orchestra.

Українці, які зараз за кордоном, також можуть підтримати наших колектив у першому півфіналі. Вони можуть телефонувати чи надсилати повідомлення з номера мобільного оператора країни, в якій вони перебувають. Та варто пам'ятати – якщо ця країна бере участь у другому півфіналі, проголосувати не можна.



Як голосувати / Фото з інстаграму Суспільного

Відповідальні за голосування визначать загальний результат країни додавши бали телеголосування, а також бали журі. Це означає, що кожна країна-учасник отримає два набори очок.

Ті 10 країн, що отримають найбільше балів, пройдуть до фіналу. Важливо додати, що порядок оголошення учасників не відповідає оцінці – все для того, щоб зберегти інтригу.

Основні правила голосування на Євробаченні-2022

З допомогою членів журі та глядачів конкурсу з кожної країни присуджують від 1 до 8 балів, а також 10 і 12. Телеглядачі мають 50% голосів, інші 50% належать суддям.

За свою країну голосувати заборонено.

Глядачі мають 15 хвилин на те, щоб віддати свій голос фавориту.