Минулого тижня в Ізраїлі відбувся фінал шоу "Х-Фактор", де перемогу отримав 25-річний співак Michael Ben-David. Саме йому випала честь представляти Ізраїль на музичному конкурсі Євробачення-2022.

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Чоловік відправиться в Італію з піснею "I.M".

Michael Ben-David – I.M: виступ представника Ізраїля онлайн

Мама – з України

Як повідомили у фан-акаунті Євробачення, мама Ben-David – репатріантка з України.

Репатріація – повернення на Батьківщину з поновленням їхніх громадянських прав, які під час війни опинилися за межами своєї країни і довго туди не повертались.

Відомо, що Michael Ben-David народився 25 років тому у місті Ашкелон в Ізраїлі у сім'ї матері російсько-українського походження та батька грузинського походження. Згодом сім'я переїхала жити у місто Петах-Тіква. У нього є сестра, яка старша за нього, і ще чотири брати, які молодші за нього.

Хлопець в юності піддавався насильству зі сторони однолітків через його гучний голос. У 16-річному віці зізнався матері, що є геєм. До сьогодні чоловік вдячний їй за те, що вона сприйняла це спокійно та без жодних упереджень. Згодом Michael Ben-David пройшов військову службу в секретному підрозділі Міністерства оборони, а потім почав вивчати акторську майстерність у Бейт-Цві. У 2021 році потрапив на кастинг шоу "Х-Фактор", де наприкінці виступу його вийшла обійняти його мама. 50-річна жінка підтримувала сина на всіх етапах шоу.

Michael Ben-David з мамою на шоу "Х-Фактор": дивитись відео онлайн

У своєму інстаграмі артист часто присвявує їй дописи, де висловлює подяку та любов.



Представник Ізраїля на Євробаченні-2022 з мамою / Фото з інстаграму артиста