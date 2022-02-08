На прошлой неделе в Израиле состоялся финал шоу "Х-Фактор", где победу одержал 25-летний певец Michael Ben-David. Именно ему выпала честь представлять Израиль на музыкальном конкурсе Евровидение-2022.

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Мужчина отправится в Италию с песней "I.M".

Michael Ben-David – I.M: выступление представителя Израиля онлайн

Мама – из Украины

Как сообщили в фан-аккаунте Евровидения, мама Ben-David – репатриантка из Украины.

Репатриация – возвращение на Родину с восстановлением их гражданских прав, которые во время войны оказались за пределами своей страны и долго туда не возвращались.

Известно, что Michael Ben-David родился 25 лет назад в городе Ашкелон в Израиле в семье матери российско-украинского происхождения и отца грузинского происхождения. Впоследствии семья переехала жить в город Петах-Тиква. У него есть сестра, которая старше его, и еще четыре брата, которые моложе его.

Парень в юности подвергался насилию со стороны сверстников из-за его громкого голоса. В 16-летнем возрасте признался матери, что является геем. До сих пор мужчина благодарен ей за то, что она восприняла это спокойно и без всяких предубеждений. Впоследствии Michael Ben-David прошел военную службу в секретном подразделении Министерства обороны, а затем начал изучать актерское мастерство в Бейт-Цви. В 2021 году попал на кастинг шоу "Х-Фактор", где в конце выступления его вышла обнять его мама. 50-летняя женщина поддерживала сына на всех этапах шоу.

Michael Ben-David с мамой на шоу "Х-Фактор": смотреть видео онлайн

В своем инстаграме артист часто посвящает ей сообщения, где выражает благодарность и любовь.



Представитель Израиля на Евровидении-2022 с мамой / Фото из инстаграма артиста