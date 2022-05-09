Євробачення-2022: всі пісні учасників конкурсу, що лунатимуть на сцені в Турині
Євробачення цього року пройде у місті Турин, що в Італії. Перший півфінал відбудеться 10 травня, другий – 12 травня, а фінал ми побачимо у суботу, 14 травня. Які пісні звучатимуть на сцені Євробачення – дивіться далі.
До першого півфіналу Євробачення залишилися лічені дні. На сцену в Турині вийдуть конкурсанти 40 країн. У першому півфіналі ми почуємо виступи 17 країн, у другому півфіналі участь візьмуть 18 країн.
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У фіналі, який пройде 14 травня, візьмуть участь 25 країн: по 10 країн з кожного півфіналу, а також країни-засновники і спонсори конкурсу – Велика п'ятірка, до якої входять Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція.
У 2022 році Росію дискваліфікували з Євробачення. Європейська мовна спілка не допустила країну-агресорку до пісенного конкурсу. Дискваліфікацію загарбницької Росії з Євробачення та ЄМС підтримали Данія, Норвегія, Польща, Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Литва, Естонія, Ісландія.
Список учасників Євробачення всіх країн та їхні пісні
Пісні учасників першого півфіналу
У першому півфіналі Євробачення, який відбудеться у вівторок, 10 травня, виступлять 17 країн виступлять в такому порядку:
- Албанія
- Латвія
- Литва
- Швейцарія
- Словенія
- Україна
- Болгарія
- Нідерланди
- Молдова
- Португалія
- Хорватія
- Данія
- Австрія
- Ісландія
- Греція
- Норвегія
- Вірменія
Албанія: Ронела Хаяті – Sekret
Латвія: Citi Zēni – Eat Your Salad
Литва: Моніка Лю – Sentimentai
Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
Словенія: LPS – Disko
Україна: Kalush Orchestra – Стефанія
Болгарія: Intelligent Music Project – Intention
Нідерланди: S10 – De diepte
Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
Португалія: Маро – Saudade, saudade
Хорватія: Міа Дімшич – Guilty Pleasure
Данія: Reddi – The Show
Австрія: LUM!X feat. Піа Марія – Halo
Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól
Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
Вірменія: Роза Лінн – Snap
Пісні учасників другого півфіналу
У другому півфіналі Євробачення, який відбудеться у четвер, 12 травня, виступлять 18 країн виступлять в такому порядку:
- Австралія
- Грузія
- Кіпр
- Сербія
- Фінляндія
- Азербайджан
- Сан-Марино
- Ізраїль
- Мальта
- Монтенегро
- Румунія
- Чехія
- Польща
- Бельгія
- Північна Македонія
- Швеція
- Естонія
- Ірландія
Австралія: Шелдон Райлі – Not the Same
Грузія: Circus Mircus – Lock Me In
Кіпр: Андромаха – Ela!
Сербія: Констракта – In Corpore Sano
Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
Азербайджан: Надір Рустемлі – Fade to black
Сан-Марино: Акілле Лауро – Stripper
Ізраїль: Майкл Бен Девід – I.M
Мальта: Емма Мускат – I Am What I Am
Монтенегро: Vladana – Breathe
Румунія: WRS – Llámame
Чехія: We Are Domi – Lights Offї
Польща: Охман – River
Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
Північна Македонія: Андреа – Circles
Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
Естонія: Стефан – Hope
Ірландія: Брук – That’s Rich
Пісні країн засновників конкурсу
У фіналі Євробачення, який відбудеться у суботу, 14 травня, до фіналістів долучаться країни Великої п’ятірки – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція.
Велика Британія: Сем Райдер – Space Man
Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
Іспанія: Шанель – SloMo
Італія: Махмуд і Бланко – Brividi
Франція: Алван і Ахез – Fulenn