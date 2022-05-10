Оскільки з першого дня війни на провідних канал країни триває цілодобовий інформаційний марафон, то з прямою трансляцією Євробачення-2022 виникли певні труднощі. Якщо раніше вона була доступна на суспільному телеканалі UA: Перший, то цьогоріч – лише на UA: Культура.

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Також перший півфінал пісенного конкурсу можна було переглянути на діджитал-платформах Суспільного мовника, а також у застосунку "Дія" або слухати на "Радіо Промінь".

Євробачення-2022: дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу

Варто зазначити, що в першому півфіналі Євробачення-2022 свої номери покажуть представники 17 країн. Усі вони вийдуть на феєричну сцену, дизайн якої отримав назву The Sun Within – "Сонце всередині". Її родзинкою стали промені світла, водне обрамлення та грін-рум у вигляді пишного саду.

Євробачення-2022 – порядок виступу учасників першого півфіналу:

Албанія: Ронела Хаяті – Sekret Латвія: Citi Zēni – Eat Your Salad Литва: Моніка Лю – Sentimentai Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry Словенія: LPS – Disko Україна: Kalush Orchestra – Stefania Болгарія: Intelligent Music Project – Intention Нідерланди: S10 – De diepte Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul Португалія: Маро – Saudade, saudade Хорватія: Міа Дімшич – Guilty Pleasure Данія: Reddi – The Show Австрія: LUM!X feat. Піа Марія – Halo Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Вірменія: Роза Лінн – Snap

Важливо! Другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться 12 травня, а грандіозний фінал – 14 травня. У ньому зійдуться 25 учасників: 5 з них потрапляють до фіналу автоматично – Італія, Німеччина, Іспанія, Велика Британія, Франція, а 20 – з півфіналів, з кожного по 10.