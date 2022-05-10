Оскільки з першого дня війни на провідних канал країни триває цілодобовий інформаційний марафон, то з прямою трансляцією Євробачення-2022 виникли певні труднощі. Якщо раніше вона була доступна на суспільному телеканалі UA: Перший, то цьогоріч – лише на UA: Культура.
Читайте також Перший півфінал Євробачення-2022: під яким номером виступить Україна
Також перший півфінал пісенного конкурсу можна було переглянути на діджитал-платформах Суспільного мовника, а також у застосунку "Дія" або слухати на "Радіо Промінь".
Євробачення-2022: дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу
Варто зазначити, що в першому півфіналі Євробачення-2022 свої номери покажуть представники 17 країн. Усі вони вийдуть на феєричну сцену, дизайн якої отримав назву The Sun Within – "Сонце всередині". Її родзинкою стали промені світла, водне обрамлення та грін-рум у вигляді пишного саду.
Євробачення-2022 – порядок виступу учасників першого півфіналу:
- Албанія: Ронела Хаяті – Sekret
- Латвія: Citi Zēni – Eat Your Salad
- Литва: Моніка Лю – Sentimentai
- Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
- Словенія: LPS – Disko
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Болгарія: Intelligent Music Project – Intention
- Нідерланди: S10 – De diepte
- Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
- Португалія: Маро – Saudade, saudade
- Хорватія: Міа Дімшич – Guilty Pleasure
- Данія: Reddi – The Show
- Австрія: LUM!X feat. Піа Марія – Halo
- Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól
- Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Вірменія: Роза Лінн – Snap