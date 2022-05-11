Євробачення-2022: хто пройшов у фінал пісенного конкурсу
Цього року пісенний конкурс Євробачення-2022 приймає італійський Турин. Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 14 травня. Окрім представників країн-засновниць конкурсу у фіналі виступлять ті учасники, які отримали найбільше глядацьких голосів у двох півфіналах.
Загалом у фіналі за перемогу боротимуться 25 країн: по 10 країн з кожного півфіналу, а також Велика п'ятірка – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Хто приєднався до країн-засновниць після першого півфіналу – дізнавайтеся далі.
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Євробачення-2022: хто з першого півфіналу пройшов у фінал
- Литва: Моніка Лю – Sentimentai
- Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Нідерланди: S10 – De diepte
- Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
- Португалія: Маро – Saudade, saudade
- Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól
- Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Вірменія: Роза Лінн – Snap
Результати першого півфіналу Євробачення-2022 / Скриншот з відео
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Нагадаємо, що у фіналі також виступлять представники Великої п'ятірки:
- Велика Британія: Сем Райдер – Space Man
- Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
- Іспанія: Шанель – SloMo
- Італія: Махмуд і Бланко – Brividi
- Франція: Алван і Ахез – Fulenn
Великий фінал відбудеться в Турині у суботу, 14 травня. В Україні його можна буде переглянути на телеканалі "UA:Культура" та діджитал-платформах Суспільного.