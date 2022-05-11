Євробачення-2022: хто пройшов у фінал пісенного конкурсу

Цього року пісенний конкурс Євробачення-2022 приймає італійський Турин. Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 14 травня. Окрім представників країн-засновниць конкурсу у фіналі виступлять ті учасники, які отримали найбільше глядацьких голосів у двох півфіналах.

Загалом у фіналі за перемогу боротимуться 25 країн: по 10 країн з кожного півфіналу, а також Велика п'ятірка – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Хто приєднався до країн-засновниць після першого півфіналу – дізнавайтеся далі.

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Євробачення-2022: хто з першого півфіналу пройшов у фінал

Литва: Моніка Лю – Sentimentai

Моніка Лю – Sentimentai Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry

Маріус Бер – Boys Do Cry Україна: Kalush Orchestra – Stefania

Kalush Orchestra – Stefania Нідерланди: S10 – De diepte

S10 – De diepte Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul

Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul Португалія: Маро – Saudade, saudade

Маро – Saudade, saudade Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól

Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together

Аманда Тенфьорд – Die Together Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Вірменія: Роза Лінн – Snap



Результати першого півфіналу Євробачення-2022 / Скриншот з відео

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Нагадаємо, що у фіналі також виступлять представники Великої п'ятірки:

Велика Британія: Сем Райдер – Space Man

Сем Райдер – Space Man Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars

Малік Гарріс – Rockstars Іспанія: Шанель – SloMo

Шанель – SloMo Італія: Махмуд і Бланко – Brividi

Махмуд і Бланко – Brividi Франція: Алван і Ахез – Fulenn

Великий фінал відбудеться в Турині у суботу, 14 травня. В Україні його можна буде переглянути на телеканалі "UA:Культура" та діджитал-платформах Суспільного.