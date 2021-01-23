У травні 2021 року відбудеться масштабний пісенний конкурс Євробачення. Подія відгримить у Нідерландах. Організатори запевняють, що цього року захід відбудеться попри пандемію коронавірусу. Все, що відомо про Євробачення-2021 – читайте у матеріалі.

У 2020 році конкурс довелося скасувати через активне поширення коронавірусної хвороби та карантин. Організатори провели онлайн-концерт, де виступили представники різних країн, проте голосування не проводили й переможця серед них не обирали. Таким чином творці Євробачення прагнули підтримати мільйони глядачів у різних куточках світу, які були змушені залишатися вдома через пандемію COVID-19. Цього року пісенний конкурс відбудеться за будь-яких умов. На сайті НВ зібрали все, що відомо про Євробачення-2021.

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Коли відбудеться Євробачення-2021

Традиційно, пісенний конкурс відбудеться в травні. Довгоочікувані три ефіри глядачі зможуть побачити 18, 20 і 22 травня.

Ведучі конкурсу

Організатори вирішили не змінювати ведучих та залишити тих, які мали вести подію минулого року. На сцену головного пісенного конкурсу Європи вийдуть:

Едсілія Ромблі – співачка, телеведуча та дворазова учасниця Євробачення;

– співачка, телеведуча та дворазова учасниця Євробачення; Шанталь Янзен – телеведуча та актриса;

– телеведуча та актриса; Ян Сміт – шоумен, співак і коментатор.



Ведучі Євробачення-2021 / Фото @NPO/NOS/AVROTROS

Девіз та логотип Євробачення-2021

Минулого року девіз Євробачення був таким – "Відкривайся" (Open up). У 2021 році він залишиться таким самим. Виконавчий продюсер заходу Сітце Баккер в одному з інтерв'ю казав, що кожен може завершити це гасло по-своєму: "Цим девізом ми сердечно запрошуємо людей відкриватися одне одному, іншим поглядам, історіям одне одного та, звісно ж, музиці".

Логотип цього року трішки змінили. Тепер коло з прапорами відтворює карту Європи з центром у Нідерландах. Кожна з країн, яка бере участь у конкурсі, розташована на картинці відповідно до свого розміщення на карті. Усі прапорці рухаються до центру Євробачення-2021 – Роттердаму. Для доповнення святкової атмосфери радісної події творці логотипу додали яскравих кольорів.

Нові правила конкурсу

Через пандемію коронавірусу правила Євробачення змінили. Це зробили для того, щоб точно провести конкурс у 2021 році, а також забезпечити його проведення під час надзвичайних і неочікуваних ситуацій у майбутньому.

Організатори дозволили учасникам записувати бек-вокал на інструментальну фонограму пісні. Це зробили для того, щоб дати можливість реалізовувати нові креативні ідеї, у 2021 році залучити меншу кількість виконавців, а також знизити технічне навантаження на мовника-організатора.

Зазвичай, кожен із учасників особисто їхав у країну, де відбуватиметься конкурс, щоб записати відеопредставлення. Цього року поширення COVID-19 вносить свої правки і наразі невідомо, чи можна буде реалізувати це в Нідерландах. Саме тому учасники, які братимуть участь в конкурсі в травні, будуть представлені публіці через зображення у будиночку, які знімуть у своїй рідній країні.

Учасники

Цього року (як і у 2020 році) в Євробаченні візьме участь 41 країна. Зокрема, 35 країн виступлять у двох півфіналах, що пройдуть 18 та 20 травня. 22 травня у грандіозному фіналі на сцену вийдуть представники "великої п'ятірки": Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Франції. Також виступлять Нідерланди, які й організовують подію.

Порядок виступів

Порядок виступів конкурсантів залишається незмінним з 2020 року. Наглядова рада Євробачення вирішила не проводити нове жеребкування.

Перший півфінал (18травня):

Північна Македонія Білорусь Литва Швеція Словенія Австралія Ірландія Росія Норвегія Кіпр Хорватія Азербайджан Мальта Ізраїль Україна Румунія Бельгія

Другий півфінал (20 травня):

Австрія Молдова Польща Сан-Марино Сербія Ісландія Чеська Республіка Греція Естонія Данія Болгарія Швейцарія Фінляндія Вірменія Латвія Грузія Португалія Албанія

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Нові пісні для виступу на Євробаченні-2021

Для того, щоб взяти участь у конкурсі цього року, учасники мають презентувати нові композиції. Також кожна з країн може самостійно вирішувати, чи її представлятиме той учасник, який мав бути у 2020 році, чи обиратиме нового. Щодо України, то на конкурс поїде гурт Go_A, який переміг у Національному відборі на Євробачення-2020.

Варіанти проведення конкурсу

Через пандемію коронавірусу організаторам довелося пропрацювати декілька варіантів проведення конкурсу, щоб він відбувся за будь-яких умов. Остаточний варіант Роттердам оголосить в лютому.

Традиційний пісенний конкурс Євробачення

Масштабна подія відгримить на арені Ahoy у Роттердамі. Усі 9 шоу пройдуть у заповненому залі, за участі делегацій та артистів від усіх учасників. Також відбудеться багато заходів у Роттердамі та навколо нього.

Євробачення з соціальним дистанціюванням

Всі 9 шоу відбудуться аналогічно до попереднього варіанту, проте з обмеженою кількістю осіб. Так, у залі буде присутня така кількість людей, при якій можна буде забезпечити соціальне дистанціювання на відстані півтора метра.

Євробачення з обмеженнями на подорожі

Усе пройде так само, як у другому варіанті – з дотриманням соціальної дистанції. Проте якщо якась делегація не зможе приїхати зі своєї країни через закриття кордонів у зв'язку з пандемією коронавірусу, то організатори замість її виступу покажуть резервне відео виконавця цієї країни.

Пісенний конкурс Євробачення в умовах локдауну

Якщо у Нідерландах вкотре оголосять локдаун, то конкурс відбудеться без аудиторії та заходів у Роттердамі, які пов'язані з ним. Виступи учасників відбуватимуться в їхніх країнах. На екрані арени Ahoy покажуть резервні відео виконавців. Напередодні конкурсу усі учасники мають записати ці ролики у режимі "прямого ефіру" без редагування, що забезпечить рівні для всіх умови.

Сцена Євробачення-2021

Організатори вирішили не змінювати дизайн сцени, який розробили для Євробачення-2020.



Сцена Євробачення-2021 / Фото @NPO/NOS/AVROTROS