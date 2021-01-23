В мае 2021 года состоится масштабный песенный конкурс Евровидение. Событие отгремит в Нидерландах. Организаторы уверяют, что в этом году мероприятие состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Все, что известно о Евровидении-2021 – читайте в материале.

В 2020 году конкурс пришлось отменить из-за активного распространения коронавирусной болезни и карантина. Организаторы провели онлайн-концерт, где выступили представители разных стран, однако голосования не проводили и победителя среди них не выбирали. Таким образом создатели Евровидения стремились поддержать миллионы зрителей в разных уголках мира, которые были вынуждены оставаться дома из-за пандемии COVID-19. В этом году песенный конкурс состоится при любых условиях. На сайте НВ собрали все, что известно о Евровидении-2021.

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Когда состоится Евровидение-2021

Традиционно, песенный конкурс состоится в мае. Долгожданные три эфира зрители смогут увидеть 18, 20 и 22 мая.

Ведущие конкурса

Организаторы решили не менять ведущих и оставить тех, которые должны были вести событие прошлого года. На сцену главного песенного конкурса Европы выйдут:

Едсилия Ромбли – певица, телеведущая и двукратная участница Евровидения;

– певица, телеведущая и двукратная участница Евровидения; Шанталь Янзен – телеведущая и актриса;

– телеведущая и актриса; Ян Смит – шоумен, певец и комментатор.



Ведущие Евровидения-2021 / Фото @NPO/NOS/AVROTROS

Девиз и логотип Евровидения-2021

В прошлом году девиз Евровидения был таким – "открывайся" (Open up). В 2021 году он останется таким же. Исполнительный продюсер мероприятия Ситце Баккер в одном из интервью говорил, что каждый может завершить этот лозунг по-своему: "Этим девизом мы сердечно приглашаем людей открываться друг другу, другим взглядам, историям друг друга и, конечно же, музыке".

Логотип этого года немного изменили. Теперь круг с флагами воспроизводит карту Европы с центром в Нидерландах. Каждая из стран, участвующих в конкурсе, расположена на картинке по своему размещению на карте. Все флажки движутся к центру Евровидения-2021 – Роттердаму. Для дополнения праздничной атмосферы радостного события создатели логотипа добавили ярких цветов.

Новые правила конкурса

Из-за пандемии коронавируса правила Евровидения изменили. Это сделали для того, чтобы точно провести конкурс в 2021 году, а также обеспечить его проведение при чрезвычайных и непредвиденных ситуациях в будущем.

Организаторы позволили участникам записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни. Это сделали для того, чтобы дать возможность реализовывать новые креативные идеи, и в 2021 году привлечь меньшее количество исполнителей, а также снизить техническую нагрузку на вещателя-организатора.

Как правило, каждый из участников лично ехал в страну, где будет конкурс, чтобы записать видеопредставление. В этом году распространение COVID-19 вносит свои правки и пока неизвестно, можно ли будет реализовать это в Нидерландах. Именно поэтому участники, которые будут участвовать в конкурсе в мае, будут представлены публике через изображение в домике, которое снимут в своей родной стране.

Участники

В этом году (как и в 2020 году) в Евровидении примет участие 41 страна. В частности, 35 стран выступят в двух полуфиналах, которые пройдут 18 и 20 мая. 22 мая в грандиозном финале на сцену выйдут представители "большой пятерки": Великобритании, Италии, Испании, Германии, Франции. Также выступят Нидерланды, которые и организуют событие.

Порядок выступлений

Порядок выступлений конкурсантов остается неизменным с 2020 года. Наблюдательный совет Евровидения решил не проводить новую жеребьевку.

Первый полуфинал (18 мая):

Северная Македония Беларусь Литва Швеция Словения Австралия Ирландия Россия Норвегия Кипр Хорватия Азербайджан Мальта Израиль Украина Румыния Бельгия

Второй полуфинал (20 мая):

Австрия Молдова Польша Сан-Марино Сербия Исландия Чешская Республика Греция Эстония Дания Болгария Швейцария Финляндия Армения Латвия Грузия Португалия Албания

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Новые песни для выступления на Евровидении-2021

Для того, чтобы принять участие в конкурсе этого года, участники должны презентовать новые композиции. Также каждая из стран может самостоятельно решать, будет ли ее представлять тот участник, который должен был быть в 2020 году, или будет выбирать нового. Что касается Украины, то на конкурс поедет группа Go_A, которая победила в Национальном отборе на Евровидение-2020.

Варианты проведения конкурса

Из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось проработать несколько вариантов проведения конкурса, чтобы он состоялся при любых условиях. Окончательный вариант Роттердам объявит в феврале.

Традиционный песенный конкурс Евровидения

Масштабное событие отгремит на арене Ahoy в Роттердаме. Все 9 шоу пройдут в заполненном зале с участием делегаций и артистов всех участников. Также состоится много мероприятий в Роттердаме и вокруг него.

Евровидение с социальным дистанцированием

Все 9 шоу состоятся аналогично предыдущему варианту, однако с ограниченным количеством человек. В зале будет присутствовать такое количество людей, при котором можно будет обеспечить социальное дистанцирование на расстоянии полутора метров.

Евровидение с ограничениями на путешествия

Все пройдет так же, как во втором варианте – с соблюдением социальной дистанции. Однако если какая-то делегация не сможет приехать из своей страны из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, то организаторы вместо ее выступления покажут резервное видео исполнителя этой страны.

Песенный конкурс Евровидение в условиях локдауна

Если в Нидерландах объявят локдаун, то конкурс пройдет без аудитории и мероприятий в Роттердаме, связанных с ним. Выступления участников будут проходить в их странах. На экране арены Ahoy покажут резервные видео исполнителей. Накануне конкурса все участники должны записать эти ролики в режиме "прямого эфира" без редактирования, что обеспечит равные для всех условия.

Сцена Евровидения-2021

Организаторы решили не менять дизайн сцены, разработанный для Евровидения-2020.



Сцена Евровидения-2021 / Фото @NPO/NOS/AVROTROS