Євробачення-2021: учасники конкурсу висловилися про Україну та Go_A

09:41

У Роттердамі в розпалі пісенний конкурс Євробачення-2021. Представники України – гурт Go_A є одними з лідерів глядацьких симпатій. Інші учасники Євробачення висловилися про Україну, колектив, а також розповіли, що вони знають про нашу державу.