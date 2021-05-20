Євробачення-2021: учасники конкурсу висловилися про Україну та Go_A

У Роттердамі в розпалі пісенний конкурс Євробачення-2021. Представники України – гурт Go_A є одними з лідерів глядацьких симпатій. Інші учасники Євробачення висловилися про Україну, колектив, а також розповіли, що вони знають про нашу державу.
Go_A вже вибороли своє місце у фіналі Євробачення-2021. Колектив завоював прихильність глядачів та конкурсантів з інших країн. Що учасники головного пісенного конкурсу думають про Україну – дізнавайтеся далі!
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Учасники Євробачення-2021 про Україну та Go_A
- Ірландія: "Привіт! Ми отримали дуже багато хороших повідомлень з України! Дякуємо!"
- Норвегія: "Це Україна! Я знаю, що у вас одна з найкрутіших пісень. Я давав багато інтерв'ю, у яких казав, що якби співав іншу пісню, то це була б або пісня Кіпру, або справжній виклик – пісня України. Цю пісню важко співати на сцені. А ваша постановка божевільна! Не можу повірити, що ви надіслали це на Євробачення. Це круто!"
- Північна Македонія: "У вас неймовірна музика! Мені подобається "Соловей", подобається SHUM. Те, що вони роблять, – неймовірно, креативно. Це має бути неоціненним".
- Грузія: "Грузія підтримує Україну. Ми вас любимо!"
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- Литва: "Ми багато знаємо про Україну. Це велика країна. З красивими людьми. Слава Україні!"
- Італія: "Київ – ваша столиця. У вас багато хороших футболістів".
- Азарбайджан: "Чудова пісня. Симбіоз сучасної музики та фольклору. Чудове виконання, мені дуже подобається. Бажаю Україні успіху!"
- Бельгія: "Ми виступили в Україні 2 роки тому на фестивалі. Це було неймовірно. У вас класна їжа. Ми були в хорошому ресторані в Києві, їжа там була неймовірна".
- Хорватія: "Вони класні. Одні з моїх улюблених. Вони автентичні. Думаю, що дуже важливо, коли така музика звучить на Євробаченні. Дуже подобається пісня. Не можу дочекатися, коли побачу виступ на екрані. Велика підтримка з Хорватії!"
- Молдова: "Я все знаю про Україну. Довго мешкала на Червоноармійській, біля Палацу Україна. Нашу Sugar ми створили в Києві в січні. Був локдаун, але ми знайшли там сало, горілку. Все було прекрасно".
Зазначимо, Go_A виступатиме у фіналі Євробачення-2021, який відбудеться в суботу, 22 травня. У першому півфіналі колектив запалив головну сцену Європи неймовірним номером та потрапив до числа фіналістів.
Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Україна Go_A – SHUM