Євробачення-2021: TAYANNA оголосить результати голосування українського журі

Співачка TAYANNA, яка двічі не зуміла підкорити Національний відбір на Євробачення, стала речницею пісенного конкурсу від України. Саме вона оголосить результати голосування нашого журі у фіналі.

У суботу, 22 травня, TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) оголосить результати голосування національного журі України на Євробаченні-2021.

До теми Гурт Go_A увійшов до п'ятірки фіналістів Євробачення-2021 за прогнозами букмекерів

Зазначимо, співачка брала участь у двох Національних відборах на Євробачення – у 2017 і 2018 роках. Спочатку TAYANNA поступилася перемогою рок-гурту O.Torvald, а згодом – епатажному Melovin.

Додамо, у ніч проти 17 травня в Роттердамі відбулося урочисте відкриття Євробачення-2021. Колектив Go_A з'явився на бірюзовій доріжці в костюмах з переробленого пластику.

Варто знати Україна на Євробаченні: які місця займали наші музиканти у шоу – інфографіка

Вже у вівторок, 18 травня, відбудеться довгоочікуваний перший півфінал Євробачення-2021, в якому на сцену вийде представник України – етнофольк гурт Go_А з піснею Shum. 65-ий пісенний конкурс коментуватиме Тимур Мірошниченко. Додамо, українці не можуть голосувати за своїх представників, проте зможуть віддати голоси за інших учасників першого півфіналу.