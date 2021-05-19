Результати голосування Євробачення-2021

Перший півфінал Євробачення-2021, який пройшов 18 травня, потішив ефектним шоу і дав багатобіцяльне уявлення про другий півфінал. Кожен з учасників конкурсу зробив усе можливе, аби саме його виступ найбільше запам'ятався публіці і журі. Якими є результати голосування – читайте далі.

Відомо, що рейтингова таблиця Євробачення-2021 складається з голосів журі та аудиторії, у пропорції 50:50. Саме від їхньої думки залежить доля учасників пісенного конкурсу. Цьогорічне голосування у першому півфіналі показало, що у фінал вийшло 10 країн.

Варто знати Хто пройшов у фінал конкурсу Євробачення-2021

Євробачення-2021 перший півфінал: результати голосування

18 травня відбувся перший півфінал Євробачення-2021, де свої номери показала перша частина учасників. Зокрема, на сцені виступили 16 конкурсантів і лише дійсно обрані з них потрапили до фіналу:

Норвегія: TIX – Fallen Angel Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free Росія: Manizha – Russian Woman Азербайджан: Efendi – Mata Hari Мальта: Destiny – Je Me Casse Литва: The Roop – Discoteque Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo Швеція: Tusse – Voices Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place Україна: Go_A – SHUM

За омріяну перепустку до фіналу намагались боротись такі країни, як Австралія, Словенія, Північна Македонія, Ірландія, Румунія та Хорватія. Проте, конкурсантам цих держав забракло глядацької симпатії, аби пройти далі.

До слова Євробачення-2021: відео виступів усіх учасників першого півфіналу

Як відбувається голосування на Євробаченні